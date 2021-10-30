مستغلا تعثر ليفربول وسيتي.. تشيلسي يحكم قبضته على الصدارة بثلاثية في نيوكاسل

سحق تشيلسي مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جيمس بارك ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

ومرت المباراة بحالة من الركود في شوطها الأول، الذي شهد تسجيل المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل.

واستمر تواجد زياش في المباراة حتى الدقيقة 64، حيث أجرى توماس توخيل مدرب تشيلسي تبديلين بخروجه رفقة نجولو كانتي ونزول روبن لوفتس تشيك وروس باركلي.

وبعد دقيقتين، تحديدا في الدقيقة 66 نجح ريس جيمس في تسجيل أول الأهداف من متابعة أرسلها في أعلى الزاوية اليسرى.

وفي الدقيقة 77 أضاف جيمس الهدف الثاني بتسديدة رائعة وقوية على حدود المنطقة، فيما تحصل كاي هافيرتز على ركلة جزاء في الدقيقة 81 بعد عرقلته على يد الحارس كارل دارلو، ليسجل منها جورجينيو الثالث في منتصف المرمى.

بذلك يحافظ تشيلسي على صدارة البريميرليج بـ25 نقطة، مستغلا تعثر ليفربول بالتعادل مع برايتون 2-2 ليتسع الفارق إلى 3 نقاط، كما بات الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الثالث 5 نقاط بعد خسارة الأخير أمام كريستال بالاس 2-0.

أيضا تغلب ساوثامبتون على واتفورد بهدف نظيف، سجله تشي آدامز بعد تمريرة حاسمة من آدم أرمسترونج في الدقيقة 20.

الفوز رفع رصيد ساوثامبتون إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر، وأوقف صحوة واتفورد الذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.