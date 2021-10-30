زاها وجالاجر يتلاعبان بـ سيتي ويمنحان بالاس فوزا ثمينا

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:58

كتب : FilGoal

بالاس

فاز كريستال بالاس على مضيفه مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بهدفين دون رد اليوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ويلفريد زاها الإيفواري الهدف الأول في الدقيقة السادسة مستغلا خطأ دفاعيا لسيتي قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس إيديرسون مورايش في الزاوية البعيدة.

وعانى دفاع سيتي حامل اللقب أمام زاها الذي كاد ينفرد بالمرمى في الدقيقة 47 من الشوط الأول لولا جذب ايمريك لابورتي لقميصه لينال الأخير بطاقة حمراء مباشرة.

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وضاعف كونور جالاجر النتيجة لبالاس في الدقيقة 88 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عدة تمريرات للاعبي فريقه الذي تلاعب بدفاع سيتي في هجوم مباغت.

وعانى سيتي لاخراق الدفاع الحصين لضيفه الذي انتزع فوزا هاما في مانشستر ليعرقل سعي سيتي للحفاظ على لقبع.

وتوقف رصيد سيتي عند 20 نقطة ويحتل المركز الثالث خلف المتصدر تشيلسي والوصيف ليفربول، بينما بالاس في المرتبة 13 ورصيده 12 نقطة.

وفي ملعب تيرف مور تفوق بيرنلي بثلاثة أهداف لواحد على ضيفه برينتفورد.

وارتقى بيرنلي للمركز الـ17 ورصيده 7 نقاط بينما برينتفورد في المرتبة 12 ورصيده 12 نقطة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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