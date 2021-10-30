الانتصار الـ200 يتأجل.. برايتون يعود بتعادل ثمين أمام ليفربول

رغم التقدم بهدفين، لكن برايتون حرموا يورجن كلوب من الانتصار الـ200 مع ليفربول، وعادوا بتعادل.

تعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لكل فريق على ملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل جوردان هندرسون، وساديو ماني هدفا ليفربول، فيما سجل إينوك مويبا، ولياندرو تروسارد هدفا برايتون.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 16 نقطة في المركز السادس.

التشكيل

يورجن كلوب بدأ اللقاء بـ محمد صلاح بجانب روبيرتو فيرمينو، وساديو ماني في الهجوم.

وبدأ كورتيس جونز في وسط الملعب بجانب جوردان هندرسون، ونابي كيتا العائد من الإصابة.

🔴 صلاح فيرمينو ماني في الهجوم كلوب يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون pic.twitter.com/EHuZaSPtrQ — FilGoal (@FilGoal) October 30, 2021

وصف المباراة

بداية مثالية

أليسون بيكر تألق مبكرا، وتصدى لانفراد لـ برايتون في الدقيقة الثانية. سولي مارش وجد نفسه منفردا، وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن أليسون تصدى لها.

ورد ليفربول كان قويا وسريعا. محمد صلاح مهد الكرة في الدقيقة الرابعة إلى جوردان هندرسون الذي سدد في المرمى مسجلا الأول لـ ليفربول.

برايتون حاول التعادل في الدقيقة الـ14. يمفيس بيسوما سدد بقوة، لكن كرته اصطدمت بالقائم الأيمن.

وواصل صلاح توزيع الهدايا في الدقيقة الـ17 بتمريرة إلى روبيرتو فيرمينو، لكن البرازيلي سدد فوق المرمى.

نابي كيتا سقط على الأرض وتجددت إصابته في الدقيقة الـ19. واضطر كلوب لإخراجه، ودخول أوكس تشامبيرلين بدلا منه.

البديل تشامبيرلين عمل سريعا. عرضية في الدقيقة الـ24، قابلها ساديو ماني برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ليفربول كاد يقتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة الـ34 بعدما شتت روبيرت سانشيز الكرة واصطمت بـ ساديو ماني وسكنت الشباك، لكن تقنية الفيديو أثبتت لمسة يد على السنغالي، ليلغى الهدف.

بداية العودة

بعد إلغاء الثالث، بدأت مهمة عودة برايتون.

برايتون سجل الأول في الدقيقة الـ40. تصويبة رائعة من إينوك مويبو في مرمى أليسون ساقطة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

محمد صلاح بدأ الشوط الثاني بهدف ثالث في الدقيقة الـ47 راوغ فيه الحارس وسجل في المرمى، لكن الهدف ألغي للتسلل.

برايتون أيضا بدأ الضغط في الدقيقة الـ49 وتوغل أدم لالانا حتى دخل منطقة الجزاء ثم سدد، لكن أليسون تصدى لها.

جراهات بوتر تدخل هنا وأجرى أولى تبديلات برايتون في الدقيقة الـ60. شارك أليكس ماك أليستر بدلا من ييفيس بيسوما.

وحصل برايتون على مكافأة إجادته في الدقيقة الـ65 بهدف التعادل. تمريرة من لالانا إلى لياندرو تروسارد الذي انفرد وسدد على يمين أليسون.

استمرت تبديلات برايتون في الدقيقة الـ66 بدخول طارق لامبيتي بدلا من ياكوب مودير.

وكاد الضيوف يسجلون الثالث في الدقيقة الـ69 بعدما تألق أليسون وتصدى لانفراد من بيسوما.

برايتون سجل الثالث بالفعل في الدقيقة الـ75 عن طريق تروسارد الذي راوغ أليسون وسجل في الشباك، لكنه كان في موقف تسلل.

وجاءت آخر تبديلات برايتون في الدقيقة الـ77 بدخول باسكال جروس بدلا من أدم لالانا وسط تحية جماهير ليفربول.

كلوب لجأ إلى دكته في محاولة إنقاذ الموقف. شارك ديوجو جوتا في الدقيقة الـ78 بدلا من فيرمينو.

وشارك تاكومي مينامينو في الدقيقة الـ87 بدلا من كورتيس جونز.

ليفربول استمر في المحاولات لتحقيق الفوز، لكن دون خطورة تذكر، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد برايتون إلى 16 نقطة في المركز السادس.