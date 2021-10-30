بايرن ميونيخ يتعافى بخماسية.. ودورتموند يواصل المطاردة بهدفين في كولن

انتفض بايرن ميونيخ وضرب مضيفه يونيون برلين بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الألماني.

جاء ذلك مباشرة بعد الخسارة المخيبة للفريق في دور الـ32 لكأس ألمانيا على يد بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف نظيفة.

تقدم روبرت ليفاندوفسكي بركلة جزاء في الدقيقة 15 سجلها أسفل الزاوية اليسرى، وفي الدقيقة 23 أضاف ليفاندوفسكي ثاني الأهداف من ركلة حرة.

استمر بايرن في التسجيل بهدف ثالث في الدقيقة 35 بواسطة ليروي ساني بتسديدة في الزاوية اليسرى، بعد عرضية رائعة من توماس مولر.

قلص صاحب الأرض الفارق في الدقيقة 43 بهدف نيكو جيسلمان بعد عرضية من جينكي هاراجوتشي، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 3-1.

وفي الدقيقة 61 عاد بايرن للتسجيل بهدف كينجسلي كومان بعد عمل فردي رائع انتهى بتسديدة متقنة في أعلى الزاوية اليمنى.

مرة ثانية قلص يونيون برلين الفارق بهدف يوليان رييرسون في الدقيقة 65، إلا أن مولر عاد بالخامس في الدقيقة 79 بعد تمريرة من المدافع دايوت أوباميكانو.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 25 نقطة ليحتفظ بالصدارة، فيما يحتل يونيون برلين المركز السادس مؤقتا بـ16 نقطة.

على الناحية الأخرى فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه كولن بهدفين دون رد، ليواصل ملاحقة بايرن ميونيخ على الصدارة.

سجل تورجان هازارد أول الأهداف في الدقيقة 40 بعد عرضية من جود بيلينجهام، فيما أضاف ستيفين تيجيس الثاني برأسية بعد ركنية أرسلها جوليان براندت.

النتيجة رفعت رصيد دورتموند إلى 24 نقطة في المركز الثاني، وراء بايرن بنقطة واحدة، فيما تجمد رصيد كولن عند 13 نقطة في المركز العاشر مؤقتا.