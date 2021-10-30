التشكيل - سون وكين يقودان هجوم توتنام.. وخماسي في دفاع مانشستر يونايتد

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 17:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

أعلن كل من أولي جونر سولشاير مدرب مانشستر يونايتد ونونو سانتو مدرب توتنام عن تشكيل فريقيهما لمباراتهم بعد قليل.

ويلتقي توتنام مع مانشستر يونايتد على ملعب الأول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدفع نونو سانتو بهاري كين وسون في قيادة هجوم توتنام.

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وجاء تشكيل توتنام كالآتي

الحارس: هوجو لوريس

الدفاع: إيمرسون رويال - كريستيان روميرو - إريك داير - بن دافيز

الوسط: أوليفير سكيب - بيير إميل هويبرج

أمامهما: سون هيونج مين - جيوفاني لو سيلسو - لوكاس مورا

الهجوم: هاري كين

بينما يلعب أولي جونر سولشاير بخمسة لاعبين في خط الدفاع لأول مرة، وذلك بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليفربول بخمسة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي

الحارس: دافيد دي خيا

الدفاع: فيكتور لينديلوف - رافاييل فاران - هاري مجواير

الوسط: أرون فان بيساكا - سكوت مكتومناي - فريد - لوك شو

أمامهم: برونو فيرنانديز

الهجوم: كرستيانو رونالدو - إديسون كافاني

ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 15 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد توتنام
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