انتهت في إنجلترا – سيتي (0)(2) بالاس.. نيوكاسل (0)(3) تشيلسي

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأهم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي VS كريستال بالاس (0-2)

نهاية المباراة

أخبار متعلقة
انتهت الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي (0)-(2) أرسنال.. فوز هام للمدفعجية صلاح وفاردي على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022 صلاح على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22

ق88: جالاجر جووووووووول! يسجل الهدف الثاني لبالاس

ق61: الهدف يلغى بعد تبين تسلل فودين

ق60: جيسوس جووووول لسيتي بتسديدة على الطائر من زاوية صعبة إثر عرضية فيل فودين

ق59: زاها يهز شباك سيتي لكن الهدف يلغى بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة حمراء لإيمريك لابورت عقب عرقلة زاها الذي كاد أن ينفرد.

ق 31: عرضية من كانسيلو لكن تسديدة جيسوس تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 16: تسديدة من رودري يبعدها جوايتا لركنية ببراعة.

ق 6: جووووول لبالاس تمريرة ثنائية بين جالاجر وزاها سددها الأخير على يسار إيدرسون.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نيوكاسل يونايتد VS تشيلسي (0-3)

نهاية المباراة

ق81: جورجينيو جوووووووول! يسجل ركلة الجزاء بطريقة بانينكا

ق79: ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلة كاي هافيرتز في منطقة الجزاء

ق77: جووووووول! جديد بتوقيع جيمس، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر ارتدادها من الدفاع

ق65: ريس جيمس يتقدم لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: ركلة ثابتة يسددها حكيم زياش ترتطم بالشباك العلوية لحارس نيوكاسل

ق 29: هدف ملعي لحكيم زياش

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي تشيلسي نيوكاسل
نرشح لكم
أخر الأخبار
رونالدو يقود انتفاضة إنقاذ سولشاير.. يونايتد يضرب توتنام بثلاثية 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إسبانيا – برشلونة ضد ألافيس 16 دقيقة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يواصل السقوط.. وسيميوني يخطف الأنظار مرة أخرى 18 دقيقة | الدوري الإيطالي
حسام حسن: خبرة عبد المنصف لعبت دورا كبيرا في الفوز على فيوتشر 26 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - أجويرو أساسي في أولى مباريات ما بعد كومان 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - إنبي (1)(0) المقاولون.. ضغط قوي للضيوف 50 دقيقة | الدوري المصري
الخزري يسجل هدفا خرافيا في تعادل سانت إيتيان مع ميتز 55 دقيقة | الدوري الفرنسي
استاد "الإثارة " الإسكندرية سابقا.. الاتحاد يواصل مبارياته الممتعة ويهزم فيوتشر بسيناريو جنوني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك