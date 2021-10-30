انتهت في إنجلترا – سيتي (0)(2) بالاس.. نيوكاسل (0)(3) تشيلسي
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 15:49
كتب : FilGoal
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مانشستر سيتي VS كريستال بالاس (0-2)
نهاية المباراة
ق88: جالاجر جووووووووول! يسجل الهدف الثاني لبالاس
ق61: الهدف يلغى بعد تبين تسلل فودين
ق60: جيسوس جووووول لسيتي بتسديدة على الطائر من زاوية صعبة إثر عرضية فيل فودين
ق59: زاها يهز شباك سيتي لكن الهدف يلغى بداعي التسلل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: بطاقة حمراء لإيمريك لابورت عقب عرقلة زاها الذي كاد أن ينفرد.
ق 31: عرضية من كانسيلو لكن تسديدة جيسوس تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 16: تسديدة من رودري يبعدها جوايتا لركنية ببراعة.
ق 6: جووووول لبالاس تمريرة ثنائية بين جالاجر وزاها سددها الأخير على يسار إيدرسون.
بداية المباراة
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نيوكاسل يونايتد VS تشيلسي (0-3)
نهاية المباراة
ق81: جورجينيو جوووووووول! يسجل ركلة الجزاء بطريقة بانينكا
ق79: ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلة كاي هافيرتز في منطقة الجزاء
ق77: جووووووول! جديد بتوقيع جيمس، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر ارتدادها من الدفاع
ق65: ريس جيمس يتقدم لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: ركلة ثابتة يسددها حكيم زياش ترتطم بالشباك العلوية لحارس نيوكاسل
ق 29: هدف ملعي لحكيم زياش
بداية المباراة
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