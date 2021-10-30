انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (2)-(2) برايتون.. نهاية المباراة بالتعادل

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 15:38

كتب : FilGoal

لاعبو ليفربول يحتفلون بهدف ساديو ماني في برايتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول وبرايتون، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 75 جوووول ثاااالث لا. تروسارد ينفرد ويراوغ أليسون ويسجل في المرمى، لكن الحكم يحتسب تسلل.

ق. 69 أليسون يتألق ويتصدى لانفراد من بيسوما.

ق. 65 جوووول التعااادل لـ برايتون. تروسارد ينفرد ويراوغ ثم يسدد في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 49 أدم لالانا يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد، لكن أليسون يتصدى لها على مرتين.

ق. 47 صلااح يسجل بعدما راوغ الحارس وسدد في المرمى، لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف للتسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 40 جووول أووول لبرايتون. تصويبة رائعة من إينوك مويبو في مرمى أليسون ساقطة.

تقنية الفيديو تلغي الهدف الثالث بسبب لمسة يد على ماني.

ق. 34 جوووول ثااااالث.. الحارس يشتت الكرة لتصطدم في ساديو ماني وتسكن الشباك.

ق. 24 جووووول ثااااني. عرضية من تشامبيرلين، يقابلها ساديو ماني برأسية في المرمى.

ق. 19 أوكس تشامبيرلين يشارك بدلا من نابي كيتا المصاب.

ق. 19 إصابة نابي كيتا.

ق. 17 تمريرة رائعة من صلاح إلى فيرمينو الذي ينفرد، لكن يسدد فوق المرمى.

ق. 14 تصويبة من بيسوما تصطدم بالقائم الأيمن لـ أليسون.

ق. 4 جوووول أووول. صلاح يصنع وهندرسون يسدد ويسجل الأووول لـ ليفربول.

ق. 2 أليسون يتألق مبكرا. سولي مارش وجد نفسه منفردا وسدد من داخل منطقة الجزاء، لكن أليسون كان حاضرا وتألق.

بداية المباراة

الدوري الإنجليزي ليفربول برايتون
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