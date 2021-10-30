في حماية رامسديل.. أرسنال يرتقي للمربع بثنائية أمام ليستر

ارتقى أرسنال إلى المربع الذهبي للدوري الإنجليزي بعد فوز هام على حساب ليستر سيتي، كان آرون رامسديل أحد أهم أبطاله.

فاز أرسنال على ليستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء على ملعب كينج باور ستاديوم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

سجل جابريال مانجاليس، وإيميل سميث-رو هدفا أرسنال في اللقاء.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة، مرتقيا للمركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثامن.



















التشكيل

ميكيل أرتيتا بدأ اللقاء بـ أليكساندر لاكازيت في الهجوم، ومن خلفه بيير أوباميانج، وإيميل سميث-رو، وبوكايو ساكا الذي يخوض مباراته الـ100 بقميص الفريق.

🔴 تشكيل آرسنال ضد ليستر سيتي لاكازيت مع أوباميانج في الهجوم pic.twitter.com/64o5eDyGIO — FilGoal (@FilGoal) October 30, 2021

وصف المباراة

أرسنال بدأ المباراة بقوة كبيرة، فكاد يسجل من الهجمة الأولى في الدقيقة الأولى. انطلاقة من بوكايو ساكا ثم عرضية أرضية، كاد دانييل أماراتي يسجلها في مرماه، لكن كاسبر شمايكل أنقذها.

ولم يتأخر الهدف كثيرا، فجاء التقدم بالدقيقة الخامسة. ركنية نفذها ساكا، وقابلها جابريال مانجاليس برأسية في المرمى.

ضغط أرسنال تواصل في الدقيقة السابعة بانطلاقة من بيير أوباميانج على الجهة اليسرى، ثم تصويبة تصدى لها شمايكل.

توماس بارتي سدد أيضا في الدقيقة العاشرة، لكن شمايكل تصدى لها.

أرسنال قتل المباراة بهدف ثان في الدقيقة الـ17. انطلاقة من لاكازيت، قطعها الدفاع لتصل إلى إيميل سميث-رو الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلا الثاني.

جدار رامسديل

من هنا بدأ ضغط ليستر سيتي، وبدأ معه تألق آرون رامسديل حارس أرسنال.

كليتشي إيهيناتشو سدد في الدقيقة الـ28 بجانب مرمى رامسديل.

وتألق رامسديل في الدقيقة الـ41 بعد كرة ثابتة نفذها جيمس ماديسون، تصدى لها الحارس وتابعها جوني إيفانز، ليتصدى لها رامسديل مجددا ويبعدها نونو تافاريز عن المرمى، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدفين.

الشوط الثاني

براندان رودجرز بدأ الشوط الثاني بتبديلين. شارك هارفي بارنيز، وأدمولا لوكمان بدلا من دانييل أمارتي، وإيهيناتشو.

البديل لوكمان توغل في الدقيقة الـ57 وسدد كرة خطيرة من داخل منطقة الجزاء، لكن رامسديل تصدى لها بصعوبة إلى ركنية.

أرتيتا تدخل هنا ودفع بـ مارتين أوديجارد بدلا من لاكازيت في الدقيقة الـ58.

تألق رامسديل تواصل في الدقيقة الـ62 بانفراد جديد لـ ماديسون ورامسديل يتعملق ويتصدى لها ببراعة.

باتسون داكا شارك مع ليستر سيتي في الدقيقة الـ71 بدلا من ماديسون.

وكالعادة تعملك رامسديل في الدقيقة الـ78 بعد تمريرة من جيمي فاردي إلى لوك توماس الذي انفرد وسدد، وتصدى لها رامسديل.

في المقابل، دفع أرتيتا بـ نيكولاس بيبي، وسيد كولاسينياك بدلا من إيميل سميث-رو، وبوكايو ساكا في الدقيقة الـ85 والـ90، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدفين.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 17 نقطة، مرتقيا للمركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 14 نقطة في المركز الثامن.