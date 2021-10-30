تشكيل تشيلسي - زياش أساسي أمام نيوكاسل.. وغياب ماونت

يبدأ المغربي حكيم زياش أساسيا مع تشيلسي في مواجهة نيوكاسل، ويقود كاي هافريتز الهجوم لتعويض غياب الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

ويحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب سان جيمس بارك.

ويغيب عن قائمة تشيلسي، ماسون ماونت الذي سجل ثلاثية في مباراة نورويتش سيتي.

وجاء تشكيل توماس توخيل كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: رييس جيمس – نجولو كانتي – جورجينيو – بن تشيلويل

الهجوم: حكيم زياش – كاي هافريتز – كالوم هودسون أودوي

وحقق تشيلسي 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي بينما لم يعرف نيوكاسل طعم الفوز منذ بداية الموسم.

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط.