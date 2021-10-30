تشكيل تشيلسي - زياش أساسي أمام نيوكاسل.. وغياب ماونت

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 15:18

كتب : FilGoal

حكيم زياش - تشيلسي وفياريال - السوبر الأوروبي

يبدأ المغربي حكيم زياش أساسيا مع تشيلسي في مواجهة نيوكاسل، ويقود كاي هافريتز الهجوم لتعويض غياب الثنائي روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر.

ويحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على نيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي على ملعب سان جيمس بارك.

ويغيب عن قائمة تشيلسي، ماسون ماونت الذي سجل ثلاثية في مباراة نورويتش سيتي.

أخبار متعلقة
أرسنال يمر من ليدز في كأس الرابطة بمشاركة النني.. وركلات الترجيح تنصر تشيلسي سيتي يقضي على برايتون في 20 دقيقة ويواصل مطاردة تشيلسي مؤتمر توخيل: تشيلسي سيلعب بدون لوكاكو .. وغير نادم على رحيل لاعبي الفريق تشيلسي يفترس نورويتش بسباعية ويعزز تصدره للدوري

وجاء تشكيل توماس توخيل كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: أندريس كريستينسين – تياجو سيلفا – أنتوني رودريجر

الوسط: رييس جيمس – نجولو كانتي – جورجينيو – بن تشيلويل

الهجوم: حكيم زياش – كاي هافريتز – كالوم هودسون أودوي

وحقق تشيلسي 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي بينما لم يعرف نيوكاسل طعم الفوز منذ بداية الموسم.

ويتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط.

تشيلسي تشكيل تشيلسي الدوري الإنجليزي في إنجلترا نيوكاسل يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.. نيوكاسل أمام تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد برايتون 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في حماية رامسديل.. أرسنال يرتقي للمربع بثنائية أمام ليستر 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - زياش أساسي أمام نيوكاسل.. وغياب ماونت 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي – جيسوس يقود الهجوم أمام بالاس.. ومحرز وسترلينج على الدكة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وعودة كيتا وماني أمام برايتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتهت في إسبانيا - إلتشي (1) (2) ريال مدريد.. فوز الملكي 2 ساعة | الدوري الإسباني
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك