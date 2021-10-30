تشكيل مانشستر سيتي – جيسوس يقود الهجوم أمام بالاس.. ومحرز وسترلينج على الدكة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي برايتون

يقود جابريل جيسوس هجوم مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تحمل رقم 200 لـ بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي على مقعد التدريب.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد ضيفه كريستال بالاس في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينج والألماني إلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء.

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وجاء تشكيل بيب جوارديولا كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: روردي – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: جاك جريليش – جابريل جيسوس – فيل فودين

سيتي يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

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