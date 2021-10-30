تشكيل مانشستر سيتي – جيسوس يقود الهجوم أمام بالاس.. ومحرز وسترلينج على الدكة

يقود جابريل جيسوس هجوم مانشستر سيتي في مواجهة كريستال بالاس، في المباراة التي تحمل رقم 200 لـ بيب جوارديولا في الدوري الإنجليزي على مقعد التدريب.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد ضيفه كريستال بالاس في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويجلس الجزائري رياض محرز والإنجليزي رحيم سترلينج والألماني إلكاي جوندوجان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل بيب جوارديولا كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو

الوسط: روردي – كيفين دي بروين – بيرناردو سيلفا

الهجوم: جاك جريليش – جابريل جيسوس – فيل فودين

Here's how we line-up at the Etihad this afternoon! 📋 XI | Ederson, Walker, Dias (C), Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Jesus, Foden. SUBS | Steffen, Stones, Ake, Sterling, Gundogan, Zinchenko, Fernandinho, Mahrez, Palmer.#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/5cqE2R5NMi — Manchester City (@ManCity) October 30, 2021

سيتي يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.