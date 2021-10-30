تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وعودة كيتا وماني أمام برايتون

يقود محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام برايتون، فيما يعود ساديو ماني للتشكيل بعد المشاركة بديلا أمام مانشستر يونايتد، والغياب أمام بريستون.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول شهد البدء بـ إبراهيما كوناتي في الدفاع بجانب فيرجيل فان دايك، فيما يبدأ نابي كيتا في وسط الملعب بعد الشفاء من الإصابة.

ويبدأ كورتيس جونز أيضا في وسط الملعب بجانب جوردان هندرسون، ونابي كيتا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبيرتسون.

الوسط: جوردان هندرسون – نابي كيتا – كورتيس جونز.

الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني.

ويلتقي ليفربول مع برايتون بعد قليل، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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