قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 13:22
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة قوية تجمع ليفربول وليستر سيتي على ملعب أنفيلد.
وتشهد البطولة تواجد سندرلاند الذي يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية (تعادل الدرجة الثالثة) وهو الفريق الوحيد الذي وصل لربع النهائي بين خارج أندية الدوري الإنجليزي.
وكان وست هام قد أقصى مانشستر سيتي حامل لقب آخر 4 نسخ بركلات الترجيح في كبرى مفاجأت البطولة.
وستقام مباريات ربع النهائي في 20 ديسمبر المقبل.
وجاءت القرعة كالتالي:
توتنام هوتسبيرز × وست هام يونايتد
أرسنال × سندرلاند
برينتفورد × تشيلسي
ليفربول × ليستر سيتي
The Quarter-Final draw! #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/0E44OFVvvp— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 30, 2021
ويعد ليفربول الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب بالتساوي مع مانشستر سيتي.
وحقق الريدز اللقب آخر مرة موسم 2011-12، وخسر نهائي نسخة 2015-16.