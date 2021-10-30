قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة قوية تجمع ليفربول وليستر سيتي على ملعب أنفيلد.

وتشهد البطولة تواجد سندرلاند الذي يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية (تعادل الدرجة الثالثة) وهو الفريق الوحيد الذي وصل لربع النهائي بين خارج أندية الدوري الإنجليزي.

وكان وست هام قد أقصى مانشستر سيتي حامل لقب آخر 4 نسخ بركلات الترجيح في كبرى مفاجأت البطولة.

وستقام مباريات ربع النهائي في 20 ديسمبر المقبل.

وجاءت القرعة كالتالي:

توتنام هوتسبيرز × وست هام يونايتد

أرسنال × سندرلاند

برينتفورد × تشيلسي

ليفربول × ليستر سيتي

ويعد ليفربول الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب بالتساوي مع مانشستر سيتي.

وحقق الريدز اللقب آخر مرة موسم 2011-12، وخسر نهائي نسخة 2015-16.