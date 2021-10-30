قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليستر سيتي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن مواجهة قوية تجمع ليفربول وليستر سيتي على ملعب أنفيلد.

وتشهد البطولة تواجد سندرلاند الذي يلعب في الدرجة الثانية الإنجليزية (تعادل الدرجة الثالثة) وهو الفريق الوحيد الذي وصل لربع النهائي بين خارج أندية الدوري الإنجليزي.

وكان وست هام قد أقصى مانشستر سيتي حامل لقب آخر 4 نسخ بركلات الترجيح في كبرى مفاجأت البطولة.

أخبار متعلقة
ليفربول يعبر بريستون بسهولة في كأس الرابطة.. وليستر ينجو من فخ برايتون قاهر مدينة مانشستر.. وست هام يُقصي سيتي من كأس الرابطة ويحقق ما لم يحدث منذ 4 سنوات أرسنال يمر من ليدز في كأس الرابطة بمشاركة النني.. وركلات الترجيح تنصر تشيلسي

وستقام مباريات ربع النهائي في 20 ديسمبر المقبل.

وجاءت القرعة كالتالي:

توتنام هوتسبيرز × وست هام يونايتد

أرسنال × سندرلاند

برينتفورد × تشيلسي

ليفربول × ليستر سيتي

ويعد ليفربول الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب بالتساوي مع مانشستر سيتي.

وحقق الريدز اللقب آخر مرة موسم 2011-12، وخسر نهائي نسخة 2015-16.

قرعة كأس الرابطة الإنجليزية ليفربول تشيلسي أرسنال سندرلاند
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس.. نيوكاسل أمام تشيلسي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي – ليفربول ضد برايتون 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في حماية رامسديل.. أرسنال يرتقي للمربع بثنائية أمام ليستر 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي - زياش أساسي أمام نيوكاسل.. وغياب ماونت 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل مانشستر سيتي – جيسوس يقود الهجوم أمام بالاس.. ومحرز وسترلينج على الدكة 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول – صلاح أساسي.. وعودة كيتا وماني أمام برايتون 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انتهت في إسبانيا - إلتشي (1) (2) ريال مدريد.. فوز الملكي 2 ساعة | الدوري الإسباني
قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - مواجهة نارية لـ ليفربول.. ودربي لندني وأرسنال يواجه سندرلاند 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 2 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 3 فيوتشر يعلن أسماء 27 صفقة جديدة 4 تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك