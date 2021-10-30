انتهت الدوري الإنجليزي – ليستر سيتي (0)-(2) أرسنال.. فوز هام للمدفعجية

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 13:16

كتب : FilGoal

جابريال مانجاليس يحتفل بهدف أرسنال في ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليستر سيتي، وأرسنال، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز أرسنال بهدفين.

ق. 78 تمريرة من فاردي إلى ماديسون الذي أرسل عرضية، لكن رامسديل يغلق المرمى كالعادة.

ق. 62 انفراد جديد لـ ماديسون ورامسديل يتعملق ويتصدى لها ببراعة.

ق. 57 رامسديل يتألق ويتصدى لتصويبة لوكمان.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 كرة ثاتبتة ينفذها ماديسون ويتألق رامسديل في التصدي لها بمساعدة العارضة، ويتابعها إيفانز ويتصدى لها رامسديل مجددا ثم يبعدها تافاريز من على الخط.

ق. 28 تصويبة قوية من إيهيناتشو بجانب القائم بقليل.

ق. 17 جووووول ثااااااني عن طريق سميث-رو

ق. 10 تصويبة من توماس بارتي يتصدى لها شمايكل.

ق. 7 انطلاقة جديدة من أوباميانج على الجهة اليسرى وتصويبة يتصدى لها شمايكل على مرتين.

ق. 5 جوووول أول لأرسنال. ركنية نفذها ساكا، وقابلها جابريال برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 1 خطورة أولى من أرسنال باختراق لـ بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، وعرضية أرضية حولها دانييل أمارتي في اتجاه مرماه، لكن كاسبر شمايكل تصدى لها.

بداية المباراة

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