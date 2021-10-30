التشكيل – فاردي يقود ليستر.. ولاكازيت مع أوباميانج في هجوم أرسنال

يقود بيير إيمريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت هجوم أرسنال، فيما يبدأ جيمي فاردي كأساسي مع ليستر سيتي.

أعلن ميكيل أرتيتا، وبراندان رودجرز مدربا أرسنال وليستر سيتي، تشكيلا فريقهما للمباراة التي تجمعهما بعد قليل.

تشكيل أرسنال شهد البدء بـ أوباميانج تحت المهاجم بجانب إيميل سميث-رو، وبوكايو ساكا.

ويبدأ محمد النني لاعب الوسط المصري اللقاء من على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حارس: آرون رامسديل.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو – بن وايت – جابريال مانجاليز – نونو تافاريز.

الوسط: توماس بارتي – ألبيرت لوكونجا.

أمامهما: بوكايو ساكا – إيميل سميث-رو – بيير أوباميانج.

الهجوم: أليكساندر لاكازيت.

من جهة أخرى، يقود جيمي فاردي هجوم ليستر سيتي في اللقاء.

ويبدأ يوري تيليمانز في وسط الملعب بجانب وباكر سوماري.

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي:

حارس: كاسبر شمايكل.

الدفاع: تيموتي كاستانييه - دانييل أمارتي – شالار سيونجو – جوني إيفانز – لوك توماس.

الوسط: يوري تيليمانز – بوباكر سوماري.

أمامهما: جيمس ماديسون – كيليتشي إيهيناتشو.

الهجوم: جيمي فاردي.

ويلتقي أرسنال مع ليستر سيتي بعد قليل في انطلاقة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.