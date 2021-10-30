وكيله لـ في الجول: معروف يوسف يريد تدريب الزمالك يوما ما.. لذلك وافق على الحل الودي

كشف أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف اللاعب النيجيري عن سبب تنازل اللاعب عن بعض الأموال المستحقة لدى نادي الزمالك.

وقال فرحات في تصريحات لـFilGoal.com: "معروف يوسف لديه الرغبة في عدم تصعيد الأمور ضد نادي الزمالك، ويكن كل التقدير للفترة التي قضاها هناك".

وأضاف "بناء عليه، تم التواصل مع مسؤولي نادي الزمالك، وتم الاتفاق على تسوية الأمر من خلال تنازل معروف عن جزء كبير من المبلغ المستحق له، وهو ما يقرب من 5 مليون جنيه، وعليه سيحصل اللاعب على 3 مليون ونصف تقريبا خلال هذا الأسبوع بشكل فوري من النادي".

وكيله استمر "سيقوم اللاعب عقب استلام مستحقاته بالتوقيع على أوراق التسوية وستقدم للمحكمة الدولية وينتهي الأمر".

وأتم "معروف يحب الزمالك ولديه الرغبة والطموح في المستقبل أن يعمل داخل نادي الزمالك كمدرب، ويكرر التجربة الإفريقية في مجال التدريب بالأندية المصرية".

معروف يوسف لعب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2014 إلى 2018، قبل أن ينتقل معارا إلى عدة فرق، ثم الانتقال إلى البنك الأهلي بشكل نهائي.

صاحب الـ28 عاما توج مع الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر ثلاث مرات، وكأس السوبر المصري مرة.