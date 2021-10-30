كلوب: إراحة صلاح أمام برايتون؟ ستكون جريمة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 10:53

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ليدز - كلوب

وصف يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول إراحة محمد صلاح من مواجهة برايتون بـ "الجريمة".

ويستعد ليفربول اليوم السبت، لمواجهة برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ورد كلوب على إمكانية إراحة صلاح ضد برايتون ليصبح مستعدا لمواجهة أتليتكو مدريد قائلا: "سأنسى الجزء الأول من السؤال أرجوك، إراحة اللاعبين أمام برايتون؟ ستكون جريمة".

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وأضاف "برايتون فريق رائع للغاية وحظوا بانطلاقة جيدة، نعم ربما النتائج ليست جيدة مؤخرا، لكنها مباراة خاصة في الدوري".

وأكمل "إذا لم تشاهد المباريات، شاهد مواجهتهم ضد مانشستر سيتي مرة أخرى وستفهم ما اتحدث عنه".

وتابع عن محمد صلاح بشكل خاص قائلا: " يريد أن يلعب كل دقيقة، لم يفعل ذلك حتى الآن لكنه يريد ذلك".

وأتم "الجميع يريد لعب كل مباراة، وتلك ليست المباراة التي قد يحظى بها أحد بالراحة، هذا كل الأمر".

ويتألق صلاح منذ بداية الموسم إذ سجل 15 هدفا وصنع 5 في 12 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة فيما يأتي برايتون خامسا بـ15 نقطة.

محمد صلاح ليفربول برايتون يورجن كلوب
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