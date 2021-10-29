تشكيل باريس - في غياب حكيمي ومبابي.. ميسي ونيمار يقودان عملية الثأر من ليل
الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 20:09
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة ليل حامل اللقب في قمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للدوري الفرنسي.
ويغيب عن صفوف باريس سان جيرمان المهاجم كيليان مبابي لظروف مرضية، والظهير المغربي أشرف حكيمي للإيقاف، ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي للإصابة.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: تيلو كيرير – ماركينيوس – بريسنيل كيمبيمبي – خوان بيرنات
خط الوسط: دانيلو بيريرا – إدريسا جي – جورجينيو فينالدوم
خط الهجوم: أنخيل دي ماريا - ليونيل ميسي – نيمار
يذكر أن ليل حرم باريس سان جيرمان من الفوز بالدوري الفرنسي في الموسم الماضي، متوجا باللقب بفارق نقطة وحيدة.