الدرجة الثانية - الصعيدي يجاور قلاوة في صدارة هدافي مجموعة القاهرة

بهدفه ضد بلبيس اليوم الجمعة رفع أحمد الصعيدي مهاجم زد رصيده إلى 3 أهداف في مجموعة القاهرة بالموسم الجاري لدوري الدرجة الثانية.

وارتقى الصعيدي لصدارة ترتيب الهدافين ليجاور عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس.

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وبعد الصعيدي وقلاوة، يأتي 14 لاعبا سجل كل منهم هدفين.

واللاعبون هم أحمد مجدي (بلبيس) وأحمد إبراهيم (المريخ) وحسن ياسين (الإنتاج الحربي) ورفيق كابو ومصطفى طلعت (وادي دجلة) وأسامة كاجو وسمير فكري ومحمود حكيم وأحمد كمال (الداخلية) وأحمد العش (الترسانة) وميدو العطار (النصر) ومحمد ريعو (السكة الحديد) وأحمد القرموطي (منتخب السويس).

إليكم ترتيب هدافين مجموعة القاهرة والقنال بعد نهاية الجولة الخامسة ⚽🔝pic.twitter.com/qD9vapKj0s — FilGoal (@FilGoal) October 29, 2021

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وفي 5 نوفمبر المقبل سيلعب زد ضد ضيفه الداخلية في قمة مباريات البطولة.