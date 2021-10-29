الدرجة الثانية - الصعيدي يجاور قلاوة في صدارة هدافي مجموعة القاهرة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 19:24

كتب : رضا السنباطي

أحمد الصعيدي

بهدفه ضد بلبيس اليوم الجمعة رفع أحمد الصعيدي مهاجم زد رصيده إلى 3 أهداف في مجموعة القاهرة بالموسم الجاري لدوري الدرجة الثانية.

وارتقى الصعيدي لصدارة ترتيب الهدافين ليجاور عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس.

طالع نتائج اليوم من مجموعة القاهرة

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وبعد الصعيدي وقلاوة، يأتي 14 لاعبا سجل كل منهم هدفين.

واللاعبون هم أحمد مجدي (بلبيس) وأحمد إبراهيم (المريخ) وحسن ياسين (الإنتاج الحربي) ورفيق كابو ومصطفى طلعت (وادي دجلة) وأسامة كاجو وسمير فكري ومحمود حكيم وأحمد كمال (الداخلية) وأحمد العش (الترسانة) وميدو العطار (النصر) ومحمد ريعو (السكة الحديد) وأحمد القرموطي (منتخب السويس).

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وفي 5 نوفمبر المقبل سيلعب زد ضد ضيفه الداخلية في قمة مباريات البطولة.

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