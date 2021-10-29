الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الخامسة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 17:26

كتب : رضا السنباطي

زد

استمر زد متصدرا لترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية 2021-2022 رغم تعادله مع ضيفه بلبيس بهدف لمثله.

وقاد أيمن عبد العزيز فريق زد، الفائز في أول 4 جولات، بسبب غياب المدير الفني إسماعيل يوسف المصاب بفيروس كورونا.

وسجل أحمد الصعيدي هدف زد ليتصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 3 أهداف وأحرز أحمد الشامي هدف بلبيس الذي كان أول ما يسكن شباك الأول في الموسم الجاري.

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ورفع زد رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر بفارق الأهداف عن الداخلية الذي هزم النصر بهدف سمير فكري.

وفاز الترسانة في ملعب السكة الحديد بهدفي ماندوجا ومحمد سمارة ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويحتل المركز السادس.

وانتصر القناة على بورفؤاد بهدف البديل أكرم عبد ربه.

وتعادل الإنتاج الحربي مع بتروجت وسجل السيد كناشة للأول وأحرز رشاد متولي للأخير. وأهدر محمد نور ركلة جزاء لبتروجت.

ورفع بتروجت رصيده إلى 10 نقاط ويحتل المركز الثالث بينما الإنتاج الحربي التاسع ورصيده 5 نقاط.

وتفوق بورتو السويس على المريخ بنتيجة 3-2 وسيلعب غدا للمصرية للاتصالات ضد بنها ويواجه منتخب السويس فريق وادي دجلة.

وجرت مباراة وحيدة في مجموعة الصعيد انتصر فيها طامية على تليفونات بني سويف بثلاثة أهداف لهدف.

طالع ترتيب مجموعة القاهرة بالضغط هنا

ومن هنا ترتيب مجموعة الصعيد

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