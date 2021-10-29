مدرب برشلونة المؤقت: عناق كبير إلى كومان.. لا يمكننا الإخفاق على ملعبنا

تحدث سيرجي بارخوان مدرب برشلونة المؤقت للمرة الأولى منذ تعيينه خلفا للهولندي رونالد كومان الذي أقيل من منصبه عقب الخسارة الأخيرة أمام رايو فاييكانو.

وقال بارخوان في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب للفريق الكتالوني: "أولا أود أن أشكر النادي على ثقته. ثانيا أريد أن أرسل عناقا كبيرا إلى كومان لأننا عملنا جنبا إلى جنب في الأشهر الماضية".

وأضاف "أتيت في وضع معقد ولكننا نعمل بالفعل. من السهل العمل مع لاعبين مثل هؤلاء، وأعجبني ما فعلناه اليوم".

وأوضح "يجب أن نحاول إيقاظ الجميع وهذا أمر صعب. يجب أن نتحد معا، ومع الجماهير التي ستأتي لمباراة الغد".

وتابع "أسلوب اللعب لن يختلف ولكن ربما بعض المفاهيم التكتيكية يمكنها أن توفر الحل".

وواصل بارخوان "أنا شخص فائز ويجب أن نحاول قلب الأوضاع، إذا كان يجب أن أتدخل في بعض المواقف لصالح الفريق، سأفعل ذلك".

واختتم "غدا يجب أن نفوز بالمباراة لأن الدوري لا يزال مفتوحا. لا يمكننا الفشل في الحصول على النقاط وخصوصا على ملعبنا".

وقضى كومان 15 شهرا في كامب نو قبل إقالته بعد بداية مخيبة للموسم، شهدت خسارة الفريق لأول مباراتين في دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا بثلاثية نظيفة، ثم أتت الإقالة بعد خسارة الكلاسيكو 2-1 أمام ريال مدريد ثم الخسارة أمام فاييكانو 1-0.

وتشير التقارير الصحفية إلى اقتراب تشافي هيرنانديز مدرب السد القطري وأسطورة وسط البلوجرانا من خلافة كومان بصورة دائمة، ولكن من غير المتوقع وصوله قبل الأسبوع القادم، وبالتالي سيتولى مدرب الفريق الثاني قيادة الفريق الأول في مباراة ألافيس غدا، ثم دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا.