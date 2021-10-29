توخيل: نحاول سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي.. ولا أتوقع الفائز باللقب

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 17:06

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي

يرى توماس توخيل المدير الفني لـ تشيلسي الإنجليزي أنه على سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي، ولا يتوقع الفائز بلقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 9 جولات برصيد 22 نقطة لملاقاة نيوكاسل يونايتد في الجولة العاشرة.

وقال توخيل عن مواجهة نيوكاسل يونايتد: "نتوقع مباراة صعبة، لا يمكن أن تكون مفاجأة أن تأتي إلى ناد كبير وعاطفي للغاية، نحن بحاجة إلى أن نكون في أفضل مستوى لدينا".

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وتحدث عن الفارق مع مانشستر سيتي وليفربول قائلا: "لقد قلت مرات عديدة إن ليفربول ومانشستر سيتي وضعوا المعايير خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وهو جهد رائع ما فعلوه بالألقاب".

وأضاف عن صراع اللقب "كان السباق على اللقب بين الاثنين، لذا يتعين علينا تحديهما. يجب على الجميع الانضمام إلى السباق وأنا متأكد تماما من وجود الكثير من الفرق المتعطشة للنقاط. لا أتوقع الفائز باللقب".

وأتم "نحن نحاول سد الفجوة التي ليس لدي مشكلة في الاعتراف بوجودها في السنوات الماضية. لقد وضعوا عقلية معينة مع مدربيهم معا على مر السنين وهذا ما نحاول تقليله وهذا ما يدفعنا".

وحقق تشيلسي 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي بينما لم يعرف نيوكاسل طعم الفوز منذ بداية الموسم.

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