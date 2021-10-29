مؤتمر جوارديولا: سأقود سيتي لـ 200 مباراة أخرى؟ لا.. وتشافي الآن يتمتع بخبرة أكبر مما كنت عليه

يتطلع بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي رؤية باتريك فييرا المدير الفني لـ كريستال بالاس في مواجهة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، كما تحدث عما يحدث في برشلونة عقب إقالة رونالد كومان وإمكانية تعيين تشافي هيرنانديز خلفا له.

وقال بيب في المؤتمر الصحفي عن مواجهة باتريك فييرا المدير الفني لـ كريستال بالاس: "سيكون شرفا لي رؤيته هنا في مانشستر".

وأضاف "كان جزءا مهما من تاريخ أرسنال، ما فعله كان رائعا وعقب ذلك التقينا في نيويورك وأنا سعيد أنه عاد إلى المستوى العالي في الدوري الإنجليزي ويقدم أداء جيدا".

وأكمل "المباريات الأخيرة التقى مع منافسين أقوياء لكنه فريقه أظهر جودته، وأتطلع لرؤيته".

وكان فييرا قد اختتم مسيرته الكروية بقميص سيتي موسم 2010-2011 بعد تجربة طويلة مع أرسنال وأيضا بقمصان ميلان ويوفنتوس وإنتر.

وتحدث عن توديع كأس الرابطة الإنجليزية قائلا: "لن نلعب كأس الرابطة وسنتحضر للمباريات في الأسابيع المقبلة".

وتابع "هل توديع البطولة أمر جيد؟ بالطبع لا، لا تستطيع الفوز طيلة الوقت هذا جزء من اللعبة في كرة القدم وكل الرياضات".

وأوضح "عادة أنت تخسر أكثر مما تفوز، الأمر ظهر نشرات الأخبار لأننا حققنا اللقب في آخر 4 نسخ، اللعب في هذا البطولة والفوز لن يؤثر على باقي المسابقات، تمنيت المواصلة وأهنئ وست هام على تأهلهم للدور المقبل".

وأقصى وست هام مانشستر سيتي حامل اللقب في النسخ الأربعة الأخيرة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

ويستعد الإسباني لخوض مباراته رقم 200 في مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حقق 3 ألقاب للدوري ولقب كأس الاتحاد و4 ألقاب لكأس الرابطة.

ورد جوارديولا ببساطة على سؤال هل ستخوض 200 مباراة أخرى قائلا: "لا".

وأضاف "أنا هنا منذ سنوات، 200 مباراة خضتها في سنوات عديدة لأننا فزنا ببعض المباريات".

وواصل "لا يوجد أسرار، نُحاكم على نتائجنا، ليس إذا كانت جيدة أو سيئة بل النتائج فقط، وصلت إلى هذا العدد من المباريات بسبب مجموعة رائعة من اللاعبين".

وأردف "لا يوجد أعذار، لا أطلب أكثر مما نقدم، أنا ممتن لما نعيشه معا، واتمنى أن يستمر الأمر لسنوات ونواصل بشكل جيد".

سيتي يحتل المركز الثالث برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر.

وتطرق للحديث عن منصب المدير الفني عقب إقالة رونالد كومان من منصبه قائلا: "رونالد وأنا نعرف بالضبط أننا نعتمد ونعيش من أجل النتائج".

وأوضح "لا أحد يستطيع الاستمرار بدون نتائج جيدة، ليس كومان أو بيب. كل ما يمكنني قوله هو أنه صديق لي، أتمنى له كل التوفيق، يمكننا الدردشة قريبا"

وأتم عن إمكانية تعيين تشافي هيرنانديز مدير فني للفريق الكتالوني قائلا: "تشافي؟ لا أعرف ما الذي سيحدث. في حالة حدوث ذلك، ليس لدي أي شك في أنه مستعد للقيام بالمهمة. إنه يعرف اللعبة، ولديه شغف وأنا متأكد من أنه يتمتع بخبرة أكبر الآن مما كنت عليه عندما توليت المسؤولية".