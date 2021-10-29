مؤتمر سولشاير: مررت بأزمات كثيرة وقاتلت وعدت... وما حدث ضد ليفربول كان كالملاكمة

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

سولشاير مانشستر ليفربول

"أنا بخير ولم لا أكون؟" بتلك الكلمات بدأ أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة.

ويعد ذلك المؤتمر الصحفي هو الأول للمدرب النرويجي بعد الهزيمة الكارثية التي تلقاها فريقه على ملعبه ضد غريمه التقليدي ليفربول بخماسية دون ر.

وتحدث سولشاير قائلا: "كان أسبوع صعب للغاية ولكن خضنا تدريبات جيدة ونحن بحاجة لرد فعل الآن وهذا أمر يتعين على لاعبي كرة القدم التعامل معه، علينا أن نتطلع للمباراة المقبلة ونثق أننا على أتم الاستعداد".

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وعن اللاعبين قال: "نحتاج لرد فعل ووظيفتي تتعين علي تهيئة اللاعبين وأنا مسؤول عن رد الفعل والنتائج والأداء".

وبسؤاله هل تحدث مع السير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للنادي قال: "تحدثنا سويا ولكنه كان هنا لبعض الأشياء التجارية وتحدث مع كريستيانو رونالدو".

وأردف "لقد مررت بلحظات سيئة هنا كلاعب وعندما أصبحت مدرب مررت بأزمات مرتين أو ثلاثة وقاتلت وعدت".

وعن بول بوجبا قال: "جاء ليخبرني بأنه نفى أخبارا كاذبة بشأنه عبر حساباته لقد كان غاضبا جدا، نحن نقبل الانتقادات ولكن لا تختلقوا الأكاذيب".

أما عن الهزيمة ضد ليفربول قال: "لقد كان الأمر أشبه بما يحدث للملاكم الذي يتعرض لضربة في الجولة الأولى ونحن حاولنا النهوض سريعا والرد بينما لو نظرنا للملاكم تايسون فيوري فهو يلتزم الهدوء في رد فعله قبل الرد، نحن حاولنا الرد سريعا ما جعل دفاعنا مكشوفا ضد فريق جيد".

وكشف سولشاير عن عودة رافائيل فاران من الإصابة وأنتوني مارسيال للقاء المقبل مع غياب بول بوجبا للإيقاف.

ويواجه يونايتد منافسه توتنام غدا السبت في ملعب الأخير في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة فيما يأتي توتنام سادسا بـ15 نقطة.

مانشستر يونايتد سولشاير
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