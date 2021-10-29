مؤتمر كلوب: الفوز بخماسية ضد يونايتد لم يكن مثاليا.. بدايتنا جيدة لكن علينا التحسن

على الرغم من اكتساح غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بخماسية دون رد يرى يورجن كلوب الميدر الفني لليفربول أن الانتصار لم يكن مثاليا.

وتحدث يورجن كلوب في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي قائلا: "هذه هي معايير هذا الدوري ولتكون في القمة بحلول شهر مايو يجب أن تؤدي بمستوى مرتفع للغاية".

وأكمل "في اللحظة الحالية لا نستطيع أن نكون واثقين من أي شيء، من المهم أننا حظينا ببداية جيدة وبعض الأندية حظيت بالأمر ذاته كذلك".

وشدد "بعد لقاء برايتون سيكون هناك 28 مباراة أخرى متبقية، ولسنا سخفاء للفوز بالمباريات علينا الدفاع جيدا".

وعن اختلاف الفريق الموسم الماضي والحالي قال: "لا أعتقد أن الفريق تغير كثيرا ربما غادر فينالدوم والآن نعتمد على جوتا وتياجو ألكانتارا أكثر، لا أفكر في المقارنات وإن كنا أفضل الآن".

وأكمل "لا يهم كل ذلك علينا التحسن وهناك مساحة لذلك، فزنا على يونايتد 5-0 وهذا مثالي، لكنه لم يكن كذلك".

وعن ملاقاة برايتون قال: "هذه واحدة من أكثر المباريات خداعا في الدوري الإنجليزي، ضد مانشستر سيتي كانت النتيجة خادعة فاز سيتي بهدفين من هجمتين مرتدتين لكن الاستحواذ كان 52-48 ولعب برايتون جيدا وهدد المنافس كثيرا ودافعوا بشكل جيد، نعم لم يسجلوا أهدافا لكنهم لم يستقبلوا الكثير".

كما أعلن كلوب عن تواجد نابي كيتا في مباراة الغد بعد تعرضه للإصابة ضد مانشستر يونايتد ومغادرته للقاء في الشوط الثاني.

ويستضيف ليفربول منافسه برايتون في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة فيما يأتي برايتون خامسا بـ15 نقطة.