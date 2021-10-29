سكاي: ملياردير تشيكي يقترب من الاستحواذ على 27% من أسهم وست هام

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 13:12

كتب : FilGoal

شعار وست هام

يجري دانييل كريتينسكي الملياردير التشيكي محادثات متقدمة للاستحواذ على 27% من أسهم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن عملية الاستحواذ قد تحدث في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ويمتلك دانييل كريتينسكي نادي سبارتا براج التشيكي وحصص كبيرة في شركات بريد ومحلات تجزئة.

أخبار متعلقة
قاهر مدينة مانشستر.. وست هام يُقصي سيتي من كأس الرابطة ويحقق ما لم يحدث منذ 4 سنوات توتنام يهزم فيلا بالنيران الصديقة.. برينتفورد يطعن وست هام في الوقت القاتل ذا صن: يورجن كلوب مصمم على ضم لاعب وست هام الدوري الإنجليزي - إيفرتون يستفيق من ثلاثية فيلا.. وأنطونيو يقتنص الفوز لـ وست هام على ليدز

وقال الممولون إن من المتوقع أن يستحوذ دانييل على النادي بالكامل بعد فترة غير محددة بمقابل يتراوح بين 600-700 مليون جنيه إسترليني.

وستكون تلك صفقة البيع الثانية لأحد أندية الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي الشهر الجاري.

ويحتل وست هام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

كما يتصدر الفريق اللندني ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.

وست هام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد – غياب بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة إلتشي 4 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الأهلي - الشناوي يشارك في التدريبات الجماعية 22 دقيقة | مصر
مؤتمر أنشيلوتي - عودة مودريتش.. ماذا لو أراد هازارد الرحيل في يناير؟ 30 دقيقة | الدوري الإسباني
في يومه الأخير بـ الإسماعيلي.. علي أبو جريشة للاعبين: ابذلوا أقصى ما لديكم 31 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية - تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة الخامسة ساعة | مصر
قائمة الزمالك – غياب حازم إمام وعودة فتوح أمام طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
مران الزمالك - تقسيمة قوية وتخفيف الحمل البدني ساعة | مصر
توخيل: نحاول سد الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي.. ولا أتوقع الفائز باللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني