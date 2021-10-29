سكاي: ملياردير تشيكي يقترب من الاستحواذ على 27% من أسهم وست هام

يجري دانييل كريتينسكي الملياردير التشيكي محادثات متقدمة للاستحواذ على 27% من أسهم نادي وست هام يونايتد الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فأن عملية الاستحواذ قد تحدث في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل.

ويمتلك دانييل كريتينسكي نادي سبارتا براج التشيكي وحصص كبيرة في شركات بريد ومحلات تجزئة.

وقال الممولون إن من المتوقع أن يستحوذ دانييل على النادي بالكامل بعد فترة غير محددة بمقابل يتراوح بين 600-700 مليون جنيه إسترليني.

وستكون تلك صفقة البيع الثانية لأحد أندية الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بعد نيوكاسل الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي الشهر الجاري.

ويحتل وست هام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة بفارق 5 نقاط عن تشيلسي المتصدر.

كما يتصدر الفريق اللندني ترتيب مجموعته في الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة بعد مرور 3 جولات.