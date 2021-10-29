مؤتمر أرتيتا: برشلونة؟ أنا سعيد في أرسنال.. وما يمر به سولشاير ونونو سانتو ليس جميلا

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال على أنباء ربطه بتدريب برشلونة خلفا لرونالد كومان مؤكدا سعادته رفقة ناديه.

وتحدث أرتيتا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قائلا: "أنا سعيد للغاية في أرسنال وأشعر بالفخر لوجودي هنا وتركيزي الكامل على النادي".

وانتقل المدرب الإسباني للحديث عما يمر به أولي جونار سولشاير ونونو سانتو مدربي مانشستر يونايتد وتوتنام ومرورهما بنتائج غير جيدة مؤخرا.

وقال أرتيتا: "الامر دائما يتعلق بالنتائج نحن نعرف ذلك والباقي لا يهم حقا، عندما تواجه صعوبة في الحصول على النتائج فالأمر نفسه ينطبق على الجميع، إنها ليست لحظة جميلة لأولئك الذين يمرون بذلك".

وعن ملاقاة ليستر سيتي في الجولة المقبلة قال: "سنواجه فريقا يستطيع اللعب بأكثر من طريقة ستكون مباراة صعبة".

وأتم "أنا سعيد بأن كل اللاعبين يلعبون بشكل جيد ولا أرى أي منهم يحاول اختلاق الأعذار أو يلومون أي شخص حينما لا يلعبون، الرد في الملعب أفضل شيء ممكن، أنا معجب بما قام به اللاعبين".

ويحل أرسنال ضيفا على ليستر سيتي غدا السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز العاشر بـ14 نقطة فيما يأتي ليستر تاسعا بفارق الأهداف.