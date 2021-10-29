روبرتسون: صلاح أفضل لاعب في العالم.. وهذا الجزء من لعبه لا يحصل على الإشادة الكافية

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 12:33

كتب : رامي جمال

فان دايك - محمد صلاح - روبرتسون - ماتيب - ليفربول

انهال أندرو روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول بالمديح على زميله في صفوف الفريق محمد صلاح واصفا إياه بأفضل لاعب في العالم.

أندرو روبيرتسون

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ويعيش صلاح فترة من التألق رفقة من ليفربول بعدما سجل 15 هدفا في 12 مباراة كما صنع خمسة أهداف خلال الموسم الجاري.

وتحدث روبرتسون لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "أعتقد أن الطريقة التي يلعب بها صلاح منذ بداية الموسم لا تصدق".

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وأكمل "تراه يسير في الملعب ويشعر أنه سيسجل هدفا من أي فرصة سيحصل عليها".

وتابع "أكثر شيء لا يحصل صلاح على حقه فيه هو معدل عمله وطريقة دفاعه لمساعدة ترينت ألكسندر أرنولد والطريقة التي يساعد بها الدفاع ككل هذا عندما يكون في أفضل حالاته عندما يصنع الفرص ويسجل الأهداف، عندما يكون عقليا قويا للغاية".

وواصل اللاعب الأسكتلندي حديثه "صلاح لاعب لا يصدق وأعتقد أنه حاليا أفضل لاعب في العالم وسوف يستمر في القيام بما يقوم به".

وأردف "صلاح لا يريد الاستمرار على نفس الأداء لتسعة أو عشرة مباريات فقط وهو ما قام به بالفعل بل يريد الاستمرار للموسم كله وهو ما قام به من قبل لأن هذا يعطينا أفضل فرصة لتسجيل الأهداف والفوز بالبطولات".

وعن تجديد تعاقد صلاح الذي ينتهي بنهاية موسم 2023 قال روبرتسون: "صلاح قال إنه سيكون سعيدا بالاستمرار هنا والامر الآن متروك له وللنادي للتوصل إلى الاتفاق".

وأكمل "أتمنى أن أستطيع مواصلة اللعب به، أحب اللعب مع ومع كل زملائي في الفريق ولا أريد رؤية أي منهم يغادر".

وأتم روبرتسون حديثه "لنترك الأمر لصلاح وللنادي وأنا واثق أن الكل يريد التوصل لاتفاق مرضي للجميع لأنه لو لم يكن صلاح الأفضل في العالم هو بالتأكيد يتواجد في ذلك النقاش وأحد نوعية اللاعبين الذين تريدهم في هذا النادي وما يستحقه الجمهور، أتمنى أن يستمر معنا لفترة أطول".

ليفربول صلاح روبرتسون
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