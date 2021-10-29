روني: لاعبو يونايتد يحتاجون للشعور بالأذى.. أرى العديد لا يودون الدفاع

هاجم واين روني المدير الفني لدربي كاونتي وأسطورة مانشستر يونايتد لاعبي الفريق الحاليين عقب الهزيمة الكارثية من غريمه التقليدي ليفربول في ملعب أولد ترافورد بخماسية دون رد.

وتحدث وأين روني للصحفيين قائلا: "مشاهدة مباراة ليفربول لم تكن سهلة".

وواصل "أرى العديد من اللاعبين لا يودون الدفاع أو يركضون للخلف وبذل كل شيء من أجل هذا النادي وهذا غير مقبول".

وتابع "هؤلاء اللاعبين يحتاجون للشعور بالأذى، ويجب أن يشعروا عند خسارة المباريات بمدى إيلامك".

وأردف روني "هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على هؤلاء اللاعبين، هم لاعبين من طراز عالمي ودوليين وناد مثل يونايتد يحتاج الكثير من لاعبيه".

وأكمل "على اللاعبين سؤال أنفسهم، من السهل على المدرب تحمل المسؤولية عندما يحصل هؤلاء على الكثير من الأموال ولا يؤدون وظيفتهم ولا أعتقد أنهم يؤدونها بشكل جيد بما فيه الكفاية".

وعن أولي جونار سولشاير مدرب الفريق وزميله السابق في يونايتد قال روني: "بوضوح هناك ضغط على أولي الكل يستطيع رؤية ذلك، لكنني أعرف أنه مقاتل وسيواصل القيا بالأشياء الصحيحة ويؤمن بما يعرفه ويحاول الحصول على أفضل شيء من هؤلاء اللاعبين".