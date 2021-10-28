نابولي يستعيد الصدارة بثلاثية في شباك بولونيا

عاد نابولي لصدارة الدوري الإيطالي من جديد مع ميلان بالفوز بثلاثية دون رد على بولونيا في ختام مباريات الجولة العاشرة.

سجل ثلاثية نابولي: فابيان رويز ولورينزو إنسيني من ركلتي جزاء.

ورفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة مع ميلان بالفوز في 9 مباريات والتعادل في واحدة، متصدرا بفارق الأهداف عن الروسونيري.

وللمرة الثانية في تاريخ نابولي بالدوري الإيطالي يحقق الفريق 28 نقطة من أول 10 جولات بعدما حققها موسم 2017-18.

بعد 18 دقيقة تقدم الإسباني فابيان رويز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء هدف نابولي الإيطالي.

ليصبح رويز أكثر لاعب في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء خلال آخر 3 مواسم برصيد 9 أهداف.

وفي الدقيقة 39 تحصل لورينزو إنسيني قائد البارتينوبي على ركلة جزاء وترجمها بنجاح في الشباك بعد دقيقتين لينتهي الشوط الأول بثنائية دون مقابل.

وفي الدقيقة 62 سجل إنسيني الهدف الثاني له والثالث لفريقه من علامة الجزاء مرة أخرى.

وقبل 16 دقيقة من نهاية اللقاء تصدت العارضة لتصويبة صاروخية من زامبو أنجوسيا لتمنع الرابع لنابولي، مرت الدقائق التالية مع محاولات لنابولي لإحراز الهدف الرابع وانتهت المباراة بالفوز بثلاثية دون رد.