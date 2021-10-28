تقرير: أنباء متضاربة عن بوجبا.. يونايتد يستعد لفقدانه مجانا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 22:07

كتب : أحمد أباظة

بول بوجبا مانشستر يونايتد

لا زالت الأنباء مستمرة بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في يونيو 2022 أي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لمواجهة احتمال خسارة بوجبا مجانا، كونه لا يملك أي نية لبيعه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير بثمن زهيد.

ويقول جيسون بيرت صحفي "تيليجراف" إن يونايتد يريد الاحتفاظ بخدمات بوجبا لنهاية الموسم، حتى وإن كان هذا يعني رحيله مجانا.

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ولا يملك بوجبا أي خطة حقيقية لتجديد عقده في الوقت الراهن، حيث يبدو أقرب للرحيل رغم وجود إمكانية الوصول لقرار التجديد.

وبحسب الصحفي جوناثان شريجر فإن بوجبا لا يزال هادئا بشأن خطوته المقبلة، إذ لا يزال من الممكن أن يوقع على عقد جديد.

على الناحية الأخرى قال مارك أوجدن صحفي "إي إس بي إن" إن مانشستر يونايتد بذل جهوده لإقناع بوجبا بتجديد العقد، إلا أن الإدارة ترى في الوقت الحالي أن الاحتمالات في تناقص مستمر، لتضع الإدارة خطة لتدعيم خط الوسط بدونه في الصيف القادم.

يذكر أن ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هما المرشحان الأبرز لضم اللاعب ويأتي من بعدهما باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنه لا يوجد أي من هذه الأسماء على استعداد لشرائه في يناير.

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