الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب خامس جولات مجموعة بحري
الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 21:05
كتب : FilGoal
انتهت مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية المصري ضمن منافسات مجموعة بحري ويواصل حرس الحدود التصدر بفارق الأهداف عن ملاحقه بلدية المحلة.
فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم الخميس؟
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (بحري) 🇪🇬 pic.twitter.com/dPk8QXc7uT— FilGoal (@FilGoal) October 28, 2021
وما هو الترتيب الحالي للمجموعة ضمن صراع الصعود للدوري الممتاز؟
إليكم ترتيب مجموعة بحري لدوري الدرجة الثانية بعد نهاية مباريات اليوم ⏰
صراع على الصدارة بين الحدود وبلدية المحلة 🔝 pic.twitter.com/Xw5dvTNa2h— FilGoal (@FilGoal) October 28, 2021