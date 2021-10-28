الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب خامس جولات مجموعة بحري

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية المصري ضمن منافسات مجموعة بحري ويواصل حرس الحدود التصدر بفارق الأهداف عن ملاحقه بلدية المحلة.

فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم الخميس؟

وما هو الترتيب الحالي للمجموعة ضمن صراع الصعود للدوري الممتاز؟