الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب خامس جولات مجموعة بحري

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 21:05

كتب : FilGoal

الدرجة الثانية - بحري

انتهت مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثانية المصري ضمن منافسات مجموعة بحري ويواصل حرس الحدود التصدر بفارق الأهداف عن ملاحقه بلدية المحلة.

فكيف جاءت نتائج مباريات اليوم الخميس؟

وما هو الترتيب الحالي للمجموعة ضمن صراع الصعود للدوري الممتاز؟

الدرجة الثانية مجموعة بحري
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