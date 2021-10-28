مدرب برايتون: صلاح ليس لاعبا من طراز عالمي.. هو أعلى من ذلك

انهال جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون بالإشادة على محمد صلاح نجم ليفربول معترفا أنه لا يعرف ما هي الخطة الأنسب لإيقافه.

ويحل برايتون ضيفا على ليفربول يوم السبت المقبل في عاشر جولات الدوري الإنجليزي.

وتحدث بوتر في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس قائلا: "في الوقت الحالي صلاح ليس من الطراز العالمي، هو أعلى من ذلك هو خارج المستوى العالمي".

وواصل "هو يسجل الأهداف في المباريات الكبرى كذلك ضد تشيلسي ومانشستر سيتي وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد".

واستدرك "لكن لسوء الحظ فهو ليس اللاعب الوحيد في ليفربول الذي هو في قمة مستواه بل الفريق ككل، يمتلك ليفربول العديد من اللاعبين الرائعين على المستوى الفردي وهو فريق متحد وعلينا التعامل مع ذلك".

وكان برايتون فاز الموسم الماضي على ليفربول في أنفيلد لينهي أطول سلسلة في تاريخ النادي دون هزيمة في الدوري الإنجليزي في ملعبه.

وعن مواجهة ليفربول المقبلة في الملعب ذاته قال: "كل شيء ممكن حدوثه بالطبع، لكن ملعب أنفيلد هو أكثر بيئة بها تحديات، مع تواجد الجمهور فهو يصبح حيوان مختلف تماما عن حاله في غيابهم".

وواصل "أنت بحاجة لتقديم كل شيء لمحاولة الحصول على نتيجة إيجابية هناك وأن نتحلى بالمثالية وأن نتحد وأن نتحلى بالمرونة ونلعب بمستوى عال، ونأمل أن يكون بعض لاعبيهم ليسوا في يومهم الجيد لأنه بينما نحن في نفس الدوري فنحن لسنا في نفس المستوى مثلهم".

وأتم "علينا التعلم واستخدام الخبرات التي اكتسبناها الموسم الماضي ولكن علينا أن نقدم كل شيء في المباراة مجددا مثل الموسم الماضي".