مولر عن خماسية جلادباخ: لم أمر بشيء كهذا من قبل.. نعتذر للجماهير

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 18:17

كتب : أحمد أباظة

توماس مولر

قدم توماس مولر نجم بايرن ميونيخ اعتذاره إلى الجماهير عقب الخروج الكارثي من كأس ألمانيا على يد بوروسيا مونشنجلادباخ بخمسة أهداف دون رد.

وقال مولر في تصريحات صحفية عقب المباراة: "لم نصل أبدا إلى مرحلة انطلاق محركات بايرن. لا يمكننا سوى الاعتذار لجماهيرنا والاعتذار إلى جلادباخ".

وأضاف "باستثناء مانويل نوير، قدمنا عرضا كارثيا. لم أمر بشيء كهذا من قبل. من الصعب اجتياز هذا الأمر، ولكن يجب أن نضعه خلفنا الآن لأن لدينا مباراة يوم السبت".

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وغاب يوليان ناجلزمان مدرب بايرن ميونيخ عن المباراة بسبب خضوعه للعزل إثر إصابته بفيروس كورونا، ما يعني أن مساعده دينو توبمولر هو من تعرض لأكبر هزيمة بالكأس في تاريخ البافاري.

وشدد توبمولر على أهمية الخروج من هذا الموقف بسرعة قائلا في المؤتمر الصحفي: "كان يوما سيئا بلا شك. أعتذر لأننا أحبطنا جماهيرنا اليوم".

وأضاف "كنا على تواصل مع يوليان وحضرنا خطة المباراة معا وناقشناها. لا أعتقد أنها كانت مشكلة نظام لعب. إنه فقط يوم أسود تأخرنا فيه على كل كرة. من الصعب قبول ذلك ولكن يجب أن نظهر ردة فعل".

يذكر أن بايرن ميونيخ غادر الكأس من دور الـ32 للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته المفاجئة العام الماضي أمام هوشتاين كيل، كما تلقى خسارته الأولى بخمسة أهداف أو أكثر منذ ديسمبر عام 1978، والتي حدثت أمام فورتونا دوسلدورف في البوندسليجا.

بايرن ميونيخ مولر بوروسيا مونشنجلادباخ
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