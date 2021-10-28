انتهت في الدوري - غزل المحلة (1) (1) المصري.. التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمصري في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على برج العرب وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية اللقاء

ق 59: مجهود فردي من محمد عنتر من الجهة اليسرى مراوغا 3 لاعبين وسدد كرة أرضية أبعدها محمود رضا ببراعة.

ق 57: عرضية من أحمد شديد قناوي يقابلها مصطفى سلطان بتسديدة على الطائر تمر بجوار القائم.

ق 49: جووول التعادل ركلة ثابتة من البديل إلياس الجلاسي ورأسية من محمد عنتر تسكن شباك الغزل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: لاعبو المصري طالبوا بركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها

ق 20: رأسية من إسلام جمال عقب ركلة ثابتة نفذها فريد شوقي تصل سهلة في يد محمود رضا

ق 9: جووول أول..كرة طولية يمهدها عبد يحيى برأسه تصل إلى هشام عادل الذي ينفرد ويسدد على يسار مسعود معلنا الهدف الأول.

ق 1: بداية قوية للمحلة بتسديدة صاروخية من عبده يحيى تمر بجوار القائم لأحمد مسعود.

بداية المباراة