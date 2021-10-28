أبرز 8 معلومات عن سيرجي بارخوان المدرب المؤقت لـ برشلونة

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 15:04

كتب : FilGoal

سيرجي بارخوان - المدير الفني المؤقت لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة تولي سيرجي بارخوان القيادة الفنية للفريق خلفا لرونالد كومان مؤقتا لحين تعيين مدير فني.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة رونالد كومان المدير الفني مساء أمس الأربعاء بسبب سوء النتائج.

ويستعرض لكم FilGoal.com أبرز 8 معلومات عن سيرجي بارخوان:

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- يتولى قيادة فريق رديف برشلونة (برشلونة ب) منذ يوليو الماضي ويلعب في الدرجة الثالثة

- لعب برشلونة ب تسع مباريات تحت قيادة بارخوان وفاز الفريق 3 مرات وتعادل مرتين وخسر أربع مرات.

- شغل بارخوان مركز الظهير الأيسر وسبق له اللعب كمدافع

- لعب بارخوان مع برشلونة منذ صيف 1993 وحتى 2002 قبل أن ينتقل إلى أتليتكو مدريد لمدة ثلاثة مواسم.

- سبق له قيادة فرق ريكرياتيفو هويلفا وألميريا ومايوركا في إسبانيا وجرين تاون الصيني.

- هذه ليست المرة الأولى لبارخوان في الدوري الإسباني كمدير فني إذ سبق وقاد ألميريا في 2015 في أخر 9 مباريات بالموسم قبل أن ينتقل الفريق للدرجة الثانية.

- خسر بارخوان في الدوري الإسباني كمدير فني في ست مباريات وفاز مرتين وتعادل مرة واحدة (وخسر 3-0 أمام ريال مدريد و 4-0 ضد برشلونة).

- أكثر فترة قضاها بارخوان كمدير فني مع فريق ريكرياتيفو هويلفا في الدرجة الثانية من 2012 إلى 2014 وقاد الفريق في 89 مباراة فاز في 34 وتعادل 22 وخسر 33 مرة.

الدوري الإسباني برشلونة بارخوان
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