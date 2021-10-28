برشلونة يعلن تولي سيرجي بارخوان القيادة الفنية مؤقتا

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 14:13

كتب : FilGoal

سيرجي بارخوان - المدير الفني المؤقت لبرشلونة

أعلن نادي برشلونة تولي سيرجي بارخوان القيادة الفنية للفريق خلفا لرونالد كومان مؤقتا لحين تعيين مدير فني.

ويقود بارخوان فريق (برشلونة ب) والذي يلعب في الدرجة الثالثة في الوقت الحالي.

وكان برشلونة قد أعلن إقالة رونالد كومان المدير الفني مساء أمس الأربعاء بسبب سوء النتائج.

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ويقود بارخوان تدريبات برشلونة مساء اليوم الخميس استعدادا للمباريات المقبلة.

ويظهر بارخوان في مؤتمر تقديمه للصحفيين ظهر غدا الجمعة استعدادا لقيادة الفريق في المباراة القادمة.

ويستضيف برشلونة فريق ألافيس ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة وخسر الفريق في أخر مباراتين في المسابقة.

وكان كومان قد تولى مهمة تدريب برشلونة منذ بداية الموسم الماضي.

وقاد كومان برشلونة في 67 مباراة فاز في 40 وتعادل في 11 وهُزم في 16.

وسجل برشلونة تحت قيادته 141 هدفا واستقبل 77.

ولم يتوج برشلونة تحت قيادة كومان سوى بلقب كأس إسبانيا.

وخلال الموسم الجاري يحتل برشلونة المركز التاسع في جول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق ست نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وخسر برشلونة الكلاسيكو في ملعبه كامب نو الجولة قبل الماضية بهدفين لهدف.

كما أنه في دوري أبطال أوروبا خسر أول مباراتين ولم يسجل خلالهما أي هدف ضد بايرن ميونيخ وبنفيكا قبل الفوز بصعوبة على دينامو كييف.

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