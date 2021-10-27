انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (0) - (0) أوساسونا.. شباك لم تهتز
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 21:28
كتب : FilGoal
يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وأوساسونا التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.
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ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.
ق80: تسديدة من كروس مرت بجوار المرمى بقليل.
ق67: تسديدة من بنزيمة لكن بعيدة عن المرمى.
ق50: القائم الأيمن يحرم أوساسونا من هدف محقق عن طريق جون مونكايولا.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق31: تسديدة من فينيسيوس جونيور مرت بجوار مرمى أوساسونا بقليل.
ق22: تسديدة من كامافينجا ارتطمت في شباك أوساسونا من الخارج.
ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
ق10: انحصار الكرة في وسط الملعب واستحواذ أكبر من ريال مدريد على مجريات اللقاء.
انطلاق المباراة.