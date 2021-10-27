انتهت الدوري الإسباني – ريال مدريد (0) - (0) أوساسونا.. شباك لم تهتز

يقدم FiGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ريال مدريد وأوساسونا التي تقام في ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

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ق90: 4 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق80: تسديدة من كروس مرت بجوار المرمى بقليل.

ق67: تسديدة من بنزيمة لكن بعيدة عن المرمى.

ق50: القائم الأيمن يحرم أوساسونا من هدف محقق عن طريق جون مونكايولا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق31: تسديدة من فينيسيوس جونيور مرت بجوار مرمى أوساسونا بقليل.

ق22: تسديدة من كامافينجا ارتطمت في شباك أوساسونا من الخارج.

ق15: غياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق10: انحصار الكرة في وسط الملعب واستحواذ أكبر من ريال مدريد على مجريات اللقاء.

انطلاق المباراة.