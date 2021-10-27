الهزائم مستمرة.. رايو فايكانو يُسقط برشلونة

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 21:07

كتب : عمر خالد

رايو فاليكانو وبرشلونة

تلقى فريق برشلونة الهزيمة الثالثة له في آخر 5 مباريات له في الدوري الإسباني وتلك المرة الخسارة كانت على يد رايو فاليكانو.

وواجه برشلونة فريق رايو فايكانو ضمن مباريات الجولة الـ 11 للدوري الإسباني، على ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، اليوم الأربعاء.

وسجل هدف الفوز في اللقاء اللاعب الكولومبي راداميل فالكاو ليخطف فوز مهم لرايو فاليكانو، كما شهد اللقاء إهدار اللاعب الهولندي ممفيس ديباي لركة جزاء.

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وشهد اللقاء مشاركة اللاعب الأرجنتيني كون أجويرو لاعب برشلونة كأساسي لأول مرة منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الصيفية الماضية.

ولم يخسر فريق رايو فايكانو أي مباراة على ملعبه منذ بداية الموسم الحالي للدوري الإسباني.

وبتلك الهزيمة يحتل برشلونة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، فيما يصعد رايو فاليكانو إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وتعد تلك الخسارة هى الثانية لبرشلونة على التوالي بعد الخساراة أمام ريال مدريد في المباراة الماضية ضمن الجولة الـ 10 بهدفين مقابل هدف.

ملخص اللقاء

بدأ فريق برشلونة اللقاء بمحاولات التسجيل مبكرا ولكن بدون فاعلية على المرمى.

وحاول رايو فاليكانو تهديد مرمى تير شتيجن بالعديد من التسديدات ولكن بدون أى خطورة على المرمى.

في الدقيقة 30 سجل فالكاو الهدف الأول للفريق بعد خطأ من لاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس بعد تسديدة على يمين تير شتيجن.

حاول برشلونة إدراك التعادل ولكن بدون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم رايو فاليكانو بهدف مقابل لا شيء.

في الشوط الثاني بدأ برشلونة بالضغط لإحراز هدف التعادل ولكن بسيطرة على مجريات الأمور بدون فاعلية كبيرة على المرمى.

في الدقيقة 74 من الشوط الثاني تحصل برشلونة على ركلة جزاء عقب التدخل العنيف على ممفيس ديباي، ولكن أهدر ديباي ركلة الجزاء وفشل برشلونة في إدراك التعادل.

وعلى الرغم من ضغط برشلونة واحتساب الحكم ثماني دقائق وقت بدل من الضائع لم يستطع البلوجرانا إدراك التعادل لتنتهي المباراة بهزيمة الفريق.

الدوري الإسباني برشلونة رايو فيكانو
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