المهدي سليمان: نخوض كل المباريات الدوري كأنها كؤوس.. تعلمنا درس الموسم الماضي

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

مهدي سليمان - بيراميدز - هوريا

قال المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز إن فريقه تعلم من درس الموسم الماضي وأنه يخوض كل مباريات الدوري كأنها كؤوس.

وتحدث المهدي سليمان عقب فوز بيراميدز على مصر للمقاصة اليوم الأربعاء بهدفين لهدف في ملعب الدفاع الجوي في الجولة الأولى من الدوري المصري قائلا: "سعيد للغاية بالفوز والانتصار في بداية الدوري".

وواصل "نخوض مباريات الدوري كأنها مباريات كؤوس ولا بد من الانتصار فيها للتقدم خطوة تخطوة نحو تحقيق لقب الدوري".

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وأردف "إيهاب جلال المدير الفني أعطانا الحافز للفوز واللعب بقوة على كل البطولات وكل اللاعبين تعاهدوا على تحقيق أول البطولات للنادي في ظل العدم غير المحدود من الإدارة".

وأتم المهدي سليمان حديثه "تعلمنا من درس الموسم الماضي ولدينا الرغبة للانتصار في كل مباراة والتقدم خطوة بخطوة للمنافسة على البطولة حتى النهاية".

المهدي سليمان بيراميدز مصر للمقاصة في الدوري
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