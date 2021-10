أهزوجة جديدة من جماهير ليفربول لـ محمد صلاح

لا صوت يعلو داخل مدينة ليفربول فوق صوت الاحتفالات بما يقدمه محمد صلاح مع الريدز في الفترة الأخيرة.

3 أهداف وتمريرة حاسمة لمحمد صلاح أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أصبح بها أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف أمام مانشستر يونايتد في هذا الملعب طوال تاريخ البريميرليج.

على وزن أغنية "Heaven is a Place on Earth" لبليندا كارليسلي، قامت جماهير ليفربول بعمل أهزوجة جديدة لمحمد صلاح.

"The silky Egyptian is what we need... Mo Salah won the Premier League"

"John Henry give him what he's worth... Mo Salah is the best on earth"

"المصري الحريري هو ما نحتاجه .. محمد صلاح فاز بالدوري الممتاز"

"جون هنري اعطه ما يستحق .. مو صلاح هو الأفضل على وجه الأرض"

صلاح سجل 15 هدفا وصنع 5 أهداف آخرين في 12 مباراة هذا الموسم في جميع المسابفات.

الملك المصري يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف.