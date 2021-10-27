بوجبا ينفي عدم اعتذاره لـ سولشاير بعد طرده أمام ليفربول

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 12:52

كتب : عبد الرحمن فوزي

بول بوجبا مانشستر يونايتد

نفى بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد التقارير التي أفادت بعدم اعتذاره لأولي جونار سولشاير بعد طرده خلال مباراة ليفربول.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتعرض مانشستر يونايتد للهزيمة بخمسة أهداف دون مقابل أمام ليفربول في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة طرد بوجبا بعد دخوله كبديل في الشوط الثاني بسبب تدخله العنيف على نابي كيتا، ليرفع الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجهه.

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ونشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرا يفيد بأن بوجبا قد اعتذر لزملاؤه اللاعبين في الفريق بعد طرده متجاهلا سولشاير بسبب غضبه من جلوسه احتياطيا في بداية المباراة.

وأضاف تقرير صحيفة صن أن بوجبا جلس مع وكيله وطالبه بإيقاف مفاوضات التجديد مع مانشستر يونايتد.

ونشر بوجبا نفيا لذلك التقرير عبر حسابه على تويتر واصفا إياه بالخبر المزيف ومعلقا: "كذبات كبيرة لصنع العناوين".

وأفادت بعض التقارير أمس الثلاثاء بأن إدارة مانشستر يونايتد قد جددت الثقة في سولشاير ليقود الثلاثة مباريات المقبلة للفريق، بناء على نصيحة سير أليكس فيرجسون بإعطاؤه فرصة أخيرة.

وشارك بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 12 مباراة، تمكن خلالهم من صنع سبعة أهداف.

ويحتل مانشستر يونايتد حاليا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الأول.

الدوري الإنجليزي بول بوجبا مانشستر يونايتد
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