شفاينشتايجر: لم ألعب مع مورينيو ربما بسبب لعبي مع جوارديولا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 12:49

كتب : عبد الرحمن فوزي

باستيان شفاينشتايجر

أعاد باستيان شفاينشتايجر سبب عدم مشاركته أثناء فترة لعبه في مانشستر يونايتد، عندما كان جوزيه مورينيو مدربا للفريق إلى لعبه لفترة تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال شفاينشتايجر في تصريحات لشبكة بي بي سي: "لم ألعب مع مورينيو كثيرا لسوء الحظ، ولكنني مازلت احترمه، هو مدرب عظيم فاز بالعديد من الألقاب".

واستمر "لقد كان وضعا غريب وصعب هو لم يشرح لي أبدا لماذا لا ألعب، ربما بسبب لعبي تحت قيادة جوارديولا الذي لا يحب مورينيو أسلوب لعبه".

أخبار متعلقة
بعد زلزال ليفربول.. رونالدو يحشد غرفة ملابس مانشستر للاتحاد تقارير متضاربة: سولشاير يحافظ على منصبه في مانشستر يونايتد ولا تواصل مع كونتي موسيماني عن تدريب مانشستر يونايتد: ربما الأحفاد سيحققون الحلم دي مارزيو: الاتفاق بين مانشستر يونايتد وكونتي يقترب

وتابع "في الحقيقة أعجبتني طريقة مورينيو، بالطبع كان مختلفة واعتقد أنها كانت سبب رحيل إبراهيموفيتش عن الفريق، لم يكن بها الكثير من كرة القدم".

واختتم تصريحاته "كانت طريقته مباشرة أكثر ولكنه كان ناجحا مع الفرق التي دربها، كان فقط إحساسا غريبا".

شفاينشتايجر لعب لمانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2015 حتى 2017، قبل أن ينتقل لشيكاغو فاير الأمريكي ويعلن اعتزاله بعد عامين مع الفريق.

مانشستر يونايتد شفاينشتايجر جوارديولا مورينيو
نرشح لكم
أخر الأخبار
هجوم كبير من لاعب يونايتد السابق على سولشاير وجهازه: هم مجرد هراء 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الكرتي: سعيد باللعب إلى جوار نجوم كبار في بيراميدز.. والفوز أهم من الهدفين 14 دقيقة | الدوري المصري
تفوق إيهاب جلال مستمر.. ثنائية الكرتي تنقذ انطلاقة بيراميدز أمام المقاصة 52 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(1) الأهلي.. جووول معلول والأول من ركلة جزاء ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: اتفاق مبدئي بين يحيى الدرع وفيزبريم المجري ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الإسماعيلي – ثنائي هجومي للدراويش أمام الأهلي.. ومدبولي على الدكة ساعة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - ميكيسوني وبيرسي تاو أساسيان لأول مرة أمام الإسماعيلي.. وشريف على الدكة ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1) - (0) برشلونة.. هجمات كتالونية بدون فاعلية ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حالة واحدة تمنع وقوع الأهلي والزمالك في المجموعة ذاتها بدوري أبطال إفريقيا 2 رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول 3 بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني