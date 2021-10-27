مخرج المباراة لـ في الجول: قمة الأهلي والإسماعيلي تذاع بتقنية 4K

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 00:11

كتب : بسام أبو بكر

محمد مجدي أفشة الأهلي الإسماعيلي

كشف محمد عبد العظيم "عظيمة" مخرج مباراة الإسماعيلي والأهلي عن بث اللقاء عبر القنوات الفضائية بتقنية 4K.

وقال عظيمة لـFilGoal.com: "قمة الإسماعيلي والأهلي ستذاع عبر القنوات بتقنية الـ4K وهي أول مباريات الدوري التي تذاع بهذه التقنية".

وأضاف "التلفزيون المصري يرى أنها مباراة قمة ذو جماهيرية كبيرة، كما أنها ستلعب في استاد برج العرب الذي استضاف مباراة مصر وليبيا في تصفيات المونديال والتي أذيعت أيضا بتقنية الـ4K".

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وواصل "لذلك يرى التلفزيون المصري أنها فرصة جيدة لإذاعة المباراة بتقنية الـ4K من أجل مشاهدتها بجودة عالية".

وأتم "سيتم نقل المباراة عبر الشاشات بواسطة 19 كاميرا في جميع أنحاء الملعب، مع وجود كاميرا خاصة بخط المرمى".

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