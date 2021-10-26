مصطفى فتحي: ظهوري بمستوى مميز مع سموحة ليس معناه أن أشارك أساسيا مع الزمالك

عبر مصطفى فتحي لاعب الزمالك عن سعادته بفوز الزمالك الأول في الدوري على إنبي، ومشاركته مع الأبيض مرة أخرى.

مصطفى فتحي النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل)

وقال مصطفى فتحي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "أحمد الله على الفوز والأداء في بداية الموسم، وهدفنا حصد النقاط في كل المباريات حتى نحافظ على لقب الدوري".

وأضاف "عندما خرجت للإعارة قدمت مستوى جيدا ولكن ليس معناه أن أشارك أساسيا عندما أعود للزمالك لأن الفريق يضم لاعبين مميزين يشاركون بشكل أساسي".

وأكمل "كل اللاعبين هنا هدفهم خدمة النادي ومساعدته على تحقيق الفوز حتى نحصد لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي".

وأتم تصريحاته "فريق البطولات يجب أن يكون كل تركيزه في الملعب وكل لاعبيه على قلب رجل واحد حتى تستطيع الفوز بالألقاب".