حامل اللقب يتفوق في الاختبار الأول.. تألق زيزو يقود الزمالك للفوز على إنبي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 22:06

كتب : إسلام أحمد

إنبي - الزمالك - زيزو

تفوق الزمالك حامل اللقب في أول اختبار بالفوز على إنبي بثنائية دون مقابل على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

سجل هدفي اللقاء: أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.

فوز يحمل الرقم 21 للزمالك على حساب إنبي خلال 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

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سجل زيزو هدفه الـ 20 مع الزمالك في جميع المسابقات (18 في الدوري و2 في الكأس) والثامن له من ركلة جزاء وجميعها في الدوري.

هدف عمر السعيد هو الأول له مع الأبيض منذ موسم 2019-2020 عندما سجل في شباك طنطا بالجولة الـ 12.

ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة الرابعة والعشرين له على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات مع الزمالك (19 فوز و5 تعادل) منذ الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري الموسم الماضي.

بينما خاض إنبي أول مباراة له منذ موسم 2008-2009 دون قائده رامي صبري الذي رحل في الصيف صوب فاركو، بعد 13 عاما بقميص النادي البترولي.

التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بتغيير وحيد عن تشكيله أمام توسكر الكيني بمشاركة محمد عبد الشافي أساسيا بدلا من أحمد فتوح.

وقاد التونسي سيف الدين الجزيري الهجوم ومن خلفه الثلاثي أحمد السيد "زيزو" وأشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما".

فيما قاد النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي ومن خلفه محمد المرسي ودينوبيتر ومروان داوود.

وصف المباراة

الزمالك بدأ اللقاء بقوة وسرعة عن لاعبي إنبي، فاستغل بنشرقي خطأ من علي لطفي في استلام الكرة ومرر إلى الجزيري الذي حاول بصعوبة اللحاق بالكرة وتسديدها لكن محمود جاد تصدى لها بأقدامه بعد مرور 8 دقائق من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 18 مرر طارق حامد إلى سيف الدين الجزيري على حدود منطقة الجزاء، اتلف التونسي حول إبراهيم يحيى وسدد كرة قوية مرت أعلى من عارضة محمود جاد.

واصل الزمالك سيطرته المطلقة إذ وصل الاستحواذ بعد مرور 25 دقيقة إلى 70%.

في الدقيقة 27 سدد أشرف بنشرقي كرة قوية تصدى لها محمود جاد ببراعة.

محاولات الزمالك تواصلات، من كرة طولية مهد الجزيري بصدره الكرة إلى محمود علاء فسدد برعونة بجوار القائم في الدقيقة 28.

وبعد دقيقة واحدة تحصل مروان داوود على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على زيزو، وعقب دقيقتين تحصل مصطفى شلبي على بطاقة صفراء أخرى بعد تدخل على زيزو.

وفي الدقيقة 35 راوغ زيزو وسدد كرة قوية تصدى لها محمود جاد بثبات.

إنبي بدأ محاولاته الهجومية متأخرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عرضية تصل إلى دينوبيتر الذي مرر داخل منطقة الست ياردات إلى جون إيبوكا لكن الكرة تعثرت تحت أقدام المهاجم النيجيري وأمسكها أبو جبل.

وبعد ثوانٍ قليلة، خطف إيبوكا الكرة من محمود علاء بعد ضغط قوي داخل منطقة الجزاء، ومرر إلى دينوبيتر القادم من الخلف فسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.

اللحظة المضيئة

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع احتسب محمود ناجي حكم اللقاء ركلة جزاء عقب عرقلة أوباما داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق انبرى زيزو إلى ركلة الجزاء وسدد في أعلى الزاوية اليمنى لمحمود جاد معلنا الهدف الأول للأبيض.

الشوط الثاني

في الدقيقة 52 تحصل طارق حامد على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 56 شتت محمود علاء الكرة برأسية وصلت إلى دينوبيتر الذي سدد كرة قوية مرت بعيدة عن مرمى أبو جبل.

في الدقيقة 59 سدد مصطفى شكشك كرة من على حدود منطقة الجزاء تحولت إلى ركنية.

حاول لاعبو إنبي الضغط لتسجيل هدف التعادل لكن دون خطورة محققة على مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 61 تحصل محمود علاء للاعتراض ثم حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد عرقلة جون إيبوكا.

الفرنسي باتريس كارتيرون أجرى أول تغييرين للأبيض بنزول مصطفى فتحي وعمر السعيد بدلا من إمام عاشور وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 64.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، راوغ جون إيبوكا من الجهة اليمنى محمود حمدي الونش وأرسل عرضية أرضية شتتها المثلوثي بنجاح من أمام لاعب إنبي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 84، أعاد مصطفى فتحي الخطورة للأبيض على مرمى محمود جاد بتسديدة صاروخية أبعدها حارس إنبي ببراعة لركنية.

في نفس الدقيقة لُعبت الركنية وأرسل أحمد سيد زيزو عرضية متقنة من الجهة اليمنى قابلها عمر السعيد برأسية قوية في الشباك معلنا الهدف الثاني.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع كرة سهلة جاءت في يد محمود جاد، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في حملة دفاعه عن لقبه.

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