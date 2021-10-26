حامل اللقب يتفوق في الاختبار الأول.. تألق زيزو يقود الزمالك للفوز على إنبي

تفوق الزمالك حامل اللقب في أول اختبار بالفوز على إنبي بثنائية دون مقابل على ملعب بتروسبورت في الجولة الأولى من الدوري المصري.

سجل هدفي اللقاء: أحمد سيد "زيزو" وعمر السعيد.

فوز يحمل الرقم 21 للزمالك على حساب إنبي خلال 36 مباراة جمعت الفريقين في جميع المسابقات.

سجل زيزو هدفه الـ 20 مع الزمالك في جميع المسابقات (18 في الدوري و2 في الكأس) والثامن له من ركلة جزاء وجميعها في الدوري.

هدف أحمد سيد زيزو الـ 20 بقميص الزمالك #في_الدوري منذ انضمامه للفريق بعد 112 مباراة ⚪️ عدسة: محمد يحيى 📸 pic.twitter.com/bB9jJ2NuMe — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

هدف عمر السعيد هو الأول له مع الأبيض منذ موسم 2019-2020 عندما سجل في شباك طنطا بالجولة الـ 12.

ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون للمباراة الرابعة والعشرين له على التوالي دون هزيمة في جميع المسابقات مع الزمالك (19 فوز و5 تعادل) منذ الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-1 في الدوري الموسم الماضي.

بينما خاض إنبي أول مباراة له منذ موسم 2008-2009 دون قائده رامي صبري الذي رحل في الصيف صوب فاركو، بعد 13 عاما بقميص النادي البترولي.

لأول مرة منذ 13 عاما⛳ يبدأ نادي إنبي موسمه المحلي بدون لاعبه رامي صبري الذي انتقل لفريق فاركو. رامي صبري لعب أول مباراة بقميص إنبي بالدوري الممتاز في 30 نوفمبر 2008 أمام الأهلي.#في_الدوري pic.twitter.com/mgxaZtkWWs — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

التشكيل

بدأ الزمالك المباراة بتغيير وحيد عن تشكيله أمام توسكر الكيني بمشاركة محمد عبد الشافي أساسيا بدلا من أحمد فتوح.

وقاد التونسي سيف الدين الجزيري الهجوم ومن خلفه الثلاثي أحمد السيد "زيزو" وأشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما".

فيما قاد النيجيري جون إيبوكا هجوم إنبي ومن خلفه محمد المرسي ودينوبيتر ومروان داوود.

📋جون إيبوكا ودينو بيتر يقودان هجوم إنبي ضد الزمالك #في_الدوري pic.twitter.com/BGAlqpWiFF — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

وصف المباراة

الزمالك بدأ اللقاء بقوة وسرعة عن لاعبي إنبي، فاستغل بنشرقي خطأ من علي لطفي في استلام الكرة ومرر إلى الجزيري الذي حاول بصعوبة اللحاق بالكرة وتسديدها لكن محمود جاد تصدى لها بأقدامه بعد مرور 8 دقائق من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 18 مرر طارق حامد إلى سيف الدين الجزيري على حدود منطقة الجزاء، اتلف التونسي حول إبراهيم يحيى وسدد كرة قوية مرت أعلى من عارضة محمود جاد.

واصل الزمالك سيطرته المطلقة إذ وصل الاستحواذ بعد مرور 25 دقيقة إلى 70%.

في الدقيقة 27 سدد أشرف بنشرقي كرة قوية تصدى لها محمود جاد ببراعة.

محاولات الزمالك تواصلات، من كرة طولية مهد الجزيري بصدره الكرة إلى محمود علاء فسدد برعونة بجوار القائم في الدقيقة 28.

وبعد دقيقة واحدة تحصل مروان داوود على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على زيزو، وعقب دقيقتين تحصل مصطفى شلبي على بطاقة صفراء أخرى بعد تدخل على زيزو.

وفي الدقيقة 35 راوغ زيزو وسدد كرة قوية تصدى لها محمود جاد بثبات.

إنبي بدأ محاولاته الهجومية متأخرا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عرضية تصل إلى دينوبيتر الذي مرر داخل منطقة الست ياردات إلى جون إيبوكا لكن الكرة تعثرت تحت أقدام المهاجم النيجيري وأمسكها أبو جبل.

وبعد ثوانٍ قليلة، خطف إيبوكا الكرة من محمود علاء بعد ضغط قوي داخل منطقة الجزاء، ومرر إلى دينوبيتر القادم من الخلف فسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.









































































































































اللحظة المضيئة

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع احتسب محمود ناجي حكم اللقاء ركلة جزاء عقب عرقلة أوباما داخل منطقة الجزاء.

وبعد 3 دقائق انبرى زيزو إلى ركلة الجزاء وسدد في أعلى الزاوية اليمنى لمحمود جاد معلنا الهدف الأول للأبيض.

8 ركلات جزاء ⚽️ 8 أهداف ⚽️ زيزو لا يهدر ركلات الجزاء مع الزمالك ✅ ثامن ركلة يسجلها زيزو بقميص الزمالك في الدوري.. جناح الفريق الأبيض تحصل على 8 ركلات جزاء سجلهم جمعيهم ⚽️ pic.twitter.com/q1AZ8dqq7g — FilGoal (@FilGoal) October 26, 2021

الشوط الثاني

في الدقيقة 52 تحصل طارق حامد على بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 56 شتت محمود علاء الكرة برأسية وصلت إلى دينوبيتر الذي سدد كرة قوية مرت بعيدة عن مرمى أبو جبل.

في الدقيقة 59 سدد مصطفى شكشك كرة من على حدود منطقة الجزاء تحولت إلى ركنية.

حاول لاعبو إنبي الضغط لتسجيل هدف التعادل لكن دون خطورة محققة على مرمى الزمالك.

وفي الدقيقة 61 تحصل محمود علاء للاعتراض ثم حمزة المثلوثي على بطاقة صفراء بعد عرقلة جون إيبوكا.

الفرنسي باتريس كارتيرون أجرى أول تغييرين للأبيض بنزول مصطفى فتحي وعمر السعيد بدلا من إمام عاشور وسيف الدين الجزيري في الدقيقة 64.

وقبل 10 دقائق من نهاية اللقاء، راوغ جون إيبوكا من الجهة اليمنى محمود حمدي الونش وأرسل عرضية أرضية شتتها المثلوثي بنجاح من أمام لاعب إنبي إلى ركنية.

وفي الدقيقة 84، أعاد مصطفى فتحي الخطورة للأبيض على مرمى محمود جاد بتسديدة صاروخية أبعدها حارس إنبي ببراعة لركنية.

في نفس الدقيقة لُعبت الركنية وأرسل أحمد سيد زيزو عرضية متقنة من الجهة اليمنى قابلها عمر السعيد برأسية قوية في الشباك معلنا الهدف الثاني.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع كرة سهلة جاءت في يد محمود جاد، ليحصد الزمالك أول 3 نقاط في حملة دفاعه عن لقبه.