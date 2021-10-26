كارتيرون: الأفضل أن تكون مواجهة الزمالك والأهلي في نهائي إفريقيا وليس المجموعات

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 23:04

كتب : أحمد الخولي

باتريس كارتيرون - الأهلي

لا يريد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مواجهة الأهلي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل)

وقال كارتيرون عبر إذاعة أون سبورت عقب مباراة إنبي: "لا أريد مواجهة الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا".

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وأضاف "مواجهة الأهلي في دور المجموعات أو في أي مرحلة مبكرة من البطولة لن تكون في قدر أهمية النهائي، لذك الأفضل أن تكون المواجهة بيننا في النهائي".

وواصل "الفوز على إنبي كان مهما بالنسبة لنا في افتتاح الدوري، وأقدم التحية للفريق البترولي على مستواه في المباراة".

وأتم تصريحاته "مررنا بأوقات صعبة في المباراة ولكننا نجحنا في تحقيق الفوز، والتغييرات كانت للحفاظ على هدف التقدم".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا من موسم 2021/2022 بعد الفوز على توسكر الكيني.

ويقع الزمالك في التصنيف الثاني لفرق دور المجموعات، بينما يأتي الأهلي في التصنيف الأول ومن الممكن أن تشهد القرعة وقوع الثنائي في مجموعة واحدة.

وتقام قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر المقبل.

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