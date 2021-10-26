طولان ينفجر غاضبا: ركلة جزاء الزمالك من وحي الخيال.. هل ما يحدث امتدادا للموسم الماضي؟

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 22:31

كتب : FilGoal

حلمي طولان - عبد الناصر محمد - الجهاز الفني لـ إنبي

أبدى حلمي طولان المدير الفني لـ إنبي غضبه الشديد خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من الدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت. (طالع التفاصيل)

وقال حلمي طولان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ركلة جزاء الزمالك من وحي الخيال على رأي كل حكام مصر المتواجدين على فيسبوك".

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وأضاف "أريد أن أعرف لماذا لم يستدعي حكم الفيديو الحكم الرئيسي لمراجعة ضربة جزاء الزمالك؟".

وواصل "هدف الزمالك الأول من ركلة جزاء غير صحيحة بالمرة، والهدف الثاني من خطأ في المراقبة".

وتابع "ما يحدث أصبح كثيرا، وهل هذا امتداد لما حدث في الموسم الماضي؟، أنا لا أعرف".

واستمر في تصريحاته "الموسم الماضي إنبي تعرض للظلم على الأقل في 15 نقطة".

وأشار "فريقي كان الأكثر وصولا للمرمى في المباراة وأهدرنا أكثر من فرصة أمام مرمى الزمالك".

مدرب إنبي أوضح "لا يوجد أي فرصة مؤثرة للزمالك طوال الشوط الأول لأننا أغلقنا أمامهم كل الطرق التي تؤدي إلى المرمى".

وشدد "حافظنا على انضابط الفريق في الملعب وظهرنا بشكل جيد أفضل من الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "سعيد بمستوى وأداء لاعبي فريقي أمام الزمالك رغم الخسارة".

الزمالك حلمي طولان إنبي الدوري المصري
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