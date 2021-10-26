حمص لـ في الجول: غياب طلعت يوسف مؤثر ولكن لقاء الأهلي دافع للكل

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 18:59

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - محمد حمص - محمد إبراهيم - الإسماعيلي

يرى محمد حمص مدرب الإسماعيلي أن غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق بسبب إصابته بكورونا، مؤثر على الفريق في مواجهة الأهلي في الجولة الأولى من الدوري.

وقال حمص لـ FilGoal.com: "تلك المواجهة في بداية المسابقة تحمل وجهة نظر جديدة، قوة اللقاء وطبيعتها التاريخية ساهمت في تركيز اللاعبين".

وأضاف "هذا التركيز سوف يحمل آثارا إيجابية في المباراة، والمباريات المقبلة".

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وشدد "تابعنا مباريات الأهلي الأخيرة، وتعرفنا على إيجابيات وسلبيات أدائه".

وأردف "غياب يوسف له أثره، نتابع معه بشكل مستمر للتشاور حول كل المواقف التي مرينا بها أثناء الاستعدادات".

وأتم "كل اللاعبين مستعدين للمباراة وهو ما نراه أمرا إيجابيا قبل مواجهة الأهلي".

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري المصري على ملعب برج العرب غدا الأربعاء.

الإسماعيلي الأهلي في الدوري محمد حمص
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