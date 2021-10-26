قناة الأهلي: نقف على مسافة واحدة من كل مرشحي انتخابات النادي

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 18:33

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

أصدرت قناة النادي الأهلي بيانا بخصوص المرشحين لانتخابات النادي المقرر إقامتها شهر نوفمبر المقبل.

وجاء بيان قناة النادي كالتالي:

"تعلن قناة النادي الأهلي أنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين في انتخابات النادي، التي تجري يوم 26 نوفمبر المقبل. وابتداءً من اليوم سوف تمنح القناة الفرصة لكل مرشح للحديث عن برنامجه الانتخابي ومخاطبة الجمعية العمومية".

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إسلام الشاطر المدير التنفيذي لشركة برزينتيشن قال: "كل المرشحين أبناء الأهلي ويتنافسون بشرف وبحب لخدمة ناديهم، ولا تمييز بين هذا وذاك إلا من خلال كلمة الجمعية العمومية".

وأضاف "إدارة القناة قررت وابتداء من اليوم فتح الباب أمام كافة المرشحين على حد سواء، لاستضافة كل واحد منهم مرة واحدة لاستعراض أفكاره ورؤيته، للمساهمة في رفعة النادي حال حصوله على ثقة الجمعية العمومية".

وشهدت انتخابات الأهلي 21 مرشحا على كافة المقاعد. (طالع التفاصيل)

وتقام انتخابات الأهلي 26 نوفمبر المقبل.

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