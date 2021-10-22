بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها الجمعة، 22 أكتوبر 2021 - 19:34 كتب : حسام نور الدين الأهلي - بيان رسمي انتخابات الأهلي الأهلي نرشح لكم أخر الأخبار اللقب الـ 76.. السد يتوج بـ كأس أمير قطر على حساب الريان في افتتاح استاد الثمامة 17 دقيقة | آسيا تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. تيرني يغيب بسبب الكاحل 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة الرابعة 44 دقيقة | الدرجة الثانية صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: الأمر ليس في يدي ساعة | الدوري الإنجليزي بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها ساعة | مصر قائمة الأهلي – عودة أفشة وغياب صلاح محسن أمام الحرس الوطني ساعة | دوري أبطال إفريقيا الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة الرابعة ساعة | الدرجة الثانية مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني ساعة | دوري أبطال إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مباشر دوري الأبطال – الزمالك (4)-(0) توسكر.. إسلام جابر يشارك بعد غلق باب الترشح.. تعرف على كل المرشحين لانتخابات الأهلي وموعد انعقادها مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني صلاح عن تجديد عقده مع ليفربول: الأمر ليس في يدي قائمة الأهلي – عودة أفشة وغياب صلاح محسن أمام الحرس الوطني الأكثر مشاهدة 1 بيراميدز: إسلام عيسى في حالة حرجة ونواجه تعنت السلطات الإثيوبية 2 حازم إمام يكشف لـ في الجول سبب تحطيم زجاج غرفة ملابس الزمالك في كينيا 3 تعرف على القنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأهلي والزمالك والمصري وبيراميدز في إفريقيا 4 تقرير: هكذا يحاول ريال مدريد إغراء ليفربول للتخلي عن صلاح أمس اليوم غدا الدوري الأوروبي 1 ريال بيتيس 1 باير ليفركوزن انتهت الدوري الأوروبي 0 لاتسيو 0 أولمبيك مرسيليا انتهت الدوري الأوروبي 1 أيندهوفن 2 موناكو انتهت الدوري الأوروبي 3 سبارتا براج 4 أولمبيك ليون انتهت الدوري الأوروبي 0 شتورم جراتس 1 ريال سوسيداد انتهت دوري أبطال إفريقيا 4 الزمالك 0 توسكر مباشر 43:16 الدوري الإنجليزي - أرسنال - أستون فيلا بعد قليل 21:00 الدوري الإسباني - أوساسونا - غرناطة بعد قليل 21:00 الدوري الفرنسي - سانت إيتيان - أنجيه بعد قليل 21:00 الدوري الإيطالي 3 تورينو 2 جنوى انتهت دوري أبطال إفريقيا - الأهلي - جيندارميري ناشونال لم تبدأ 18:00 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - نورويتش سيتي لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - برايتون - مانشستر سيتي لم تبدأ 18:30 الدوري الإيطالي - بولونيا - ميلان لم تبدأ 20:45 كأس الكونفدرالية - بيراميدز - عزام يونايتد لم تبدأ 21:00